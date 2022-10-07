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Ганчаренко: «Доволен победой над „Химками“, это движение вперёд»

вчера, 20:54
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 12-го тура РПЛ.

Доволен победой, это движение вперед. Тем более с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга. Понятно, когда ты борешься в такой ситуации за шесть очков, то матч всегда нервозный. Игра должна была закончиться с таким счетом, минимальной победой.

Во втором тайме прижались к воротам, перестали выбегать в атаку и пропустили после рикошета. Тем не менее довольны отдачей и желанием ребят.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:32
для спокойствия нужна ещё парочка побед !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:28
Много свободных зон у команд. В еврокубках.с такой обороной будут рвать паруса на раз, если доживём .Клубы не могут обороняться. Виноваты от гегемона, до тренеров, которые прививают "романтичный" футбол. Нападающие, как хотят, так и вертят оборону. Нет сопротивления, безволие, резиновый "мираж" красоты. Отсюда идёт падение РПЛ. Все это было уже и проходили.
Быстро команды не перестроятся. На это уйдут годы. Рубин, как пример.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:18
Похоже Урал уже не вылетает.
Futurista
Futurista
вчера в 21:53
Когда картохи нет сойдёт и кожура)...
v8ur572krgat
v8ur572krgat
вчера в 21:33
И Урал, и Химки это просто дно
drug01
drug01
вчера в 21:25
Надо отметить роль тренера, молодец!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:21
Сложная получилась победа но тем не менее молодцы!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:05
Обыграли одного из главных конкурентов
Capral
Capral
вчера в 21:02, ред.
Уже к 20-й минуте счёт мог быть 3:0, и- занавес. Победа над Химками- это не движение вперед, это только нужные три очка. Движение вперед- это победы над Зенитом, ЦСКА или Спартаком.
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