Ганчаренко: «Доволен победой над „Химками“, это движение вперёд»

Главный тренер «Урала» прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 12-го тура РПЛ .

Доволен победой, это движение вперед. Тем более с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга. Понятно, когда ты борешься в такой ситуации за шесть очков, то матч всегда нервозный. Игра должна была закончиться с таким счетом, минимальной победой.

Во втором тайме прижались к воротам, перестали выбегать в атаку и пропустили после рикошета. Тем не менее довольны отдачей и желанием ребят.