Кавазашвили: «Через год Бакаев будет основным игроком „Зенита“»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах полузащитника в «Зените».

Через год Бакаев будет основным игроком «Зенита». Ему нужно еще немного времени на адаптацию. В «Зените» много очень хороших футболистов, они тоже не хотят отдавать место на поле. Но у Бакаева потенциал великого игрока.

Как только Зелимхан подружится со всеми бразильцами, он моментально расцветет и покажет свое мастерство. Не могу сказать, что это провальный трансфер для «Зенита», он еще себя окупит.