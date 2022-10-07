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Кавазашвили: «Через год Бакаев будет основным игроком „Зенита“»

вчера, 20:07

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

Через год Бакаев будет основным игроком «Зенита». Ему нужно еще немного времени на адаптацию. В «Зените» много очень хороших футболистов, они тоже не хотят отдавать место на поле. Но у Бакаева потенциал великого игрока.

Как только Зелимхан подружится со всеми бразильцами, он моментально расцветет и покажет свое мастерство. Не могу сказать, что это провальный трансфер для «Зенита», он еще себя окупит.

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Все комментарии
Vave666
Vave666
сегодня в 10:04
Ну да, ему ж всего 26, через год пик начнётся или уже не начнётся...
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 02:39
Ну все, теперь вектор успешного Зенита направлен не на судей, а на бразильцев) Москва, как обычно, умывается соплями.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:19
Через год в футболе вместо 11-ти игроков от каждой команды на поле будет 18 ???
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:44
Пока что всё говорит об обратном!
Naherger
Naherger
вчера в 21:51
Если все бразилы уйдут,а новые не придут,такое возможно. А так он может быть основным в условном рубине
ABir
ABir
вчера в 21:27
Посмотрим, что выйдет из борьбы с бразилами
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:23
Будет проще-россиянами станут не только Клаудиньо Малком Вендел но и Сантос с барриосом. Будет классный клуб-Палмейрас Санкт Петербург-и строго без негров по их понятиям. А Бакаев стал в Питере просто ниочем но ему это по барабану.Русским в составе будет только Мишка Сквозняк.
pomor45
pomor45
вчера в 20:44
Бакаеву это по боку.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:39
такое время увы.... не стоит загадывать тем более через год
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:31
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:18
    Скорее Зенит продавит новый лимит 10+1. Газпрому так удобнее и проще.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 20:14
    Все может быть
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 20:13
    С трудом в это верится, ну только если бразильцы сбегут.
    МапС
    МапС
    вчера в 20:13
    Подзагореть ему надо, пока слишком бледный.
    b6g9pa83nnq4
    b6g9pa83nnq4
    вчера в 20:10
    Это вилами по воде
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:08
    Так далеко мну не видит!)
    Гость
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