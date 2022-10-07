Радченко: «Бакаеву нужно пользоваться своими шансами в „Зените“»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о том, почему полузащитник получает мало игрового времени в питерском клубе.

Да, многие игроки в сборной получают мало игровой практики в клубах, как Бакаев. Но мы понимаем, в каком клубе играет Зелимхан, в «Зените» очень большая конкуренция и сильные легионеры. Ему нужно бороться за место в составе, но он получает недостаточно игровой практики для себя. Он может завоевать место в старте, Семак ему доверяет, просто Зелимхану надо пользоваться своими шансами.