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Радченко: «Бакаеву нужно пользоваться своими шансами в „Зените“»

вчера, 22:09

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о том, почему полузащитник Зелимхан Бакаев получает мало игрового времени в питерском клубе.

Да, многие игроки в сборной получают мало игровой практики в клубах, как Бакаев. Но мы понимаем, в каком клубе играет Зелимхан, в «Зените» очень большая конкуренция и сильные легионеры. Ему нужно бороться за место в составе, но он получает недостаточно игровой практики для себя. Он может завоевать место в старте, Семак ему доверяет, просто Зелимхану надо пользоваться своими шансами.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 07:52
Согласен..
Семак спецом убрал с поля сильных игроков чтоб порадовать Квинси....
морозз
морозз
вчера в 23:54
В Спартаке мог добиться много и однозначно играть в основе, но повёлся на огромное бабло от Миллера и результат не заставил себя ждать…Лавка и ничтожно малое игровое время! Жаль конечно, но поставив во главу угла большие деньги потерял в харизма и индивидуальности футбольного мастерства!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:21
В Зените чётко реализован принцип "Black Lives Matter")...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:52
Конкуренция конкуренцией....но только кто из руководства даст приземлить на лавку бразильцев ...каждый из которых получает как 3-4 команды внизу таблицы...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:43
Он воспользовался.... Зарплатой))))
6jtp7rmvnhga
6jtp7rmvnhga
вчера в 22:14
Маловато у него шансов...
Гость
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