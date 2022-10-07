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Кечинов: «„Рубину“ пришло время расставаться со Слуцким»

вчера, 22:36

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов выказался о работе Леонида Слуцкого в «Рубине».

Все понимают, что профессия тренерская такая: если ты начинаешь работать, то должен быть готов к увольнению. Здесь не имеют значения твои заслуги в прошлом. Если нет определённого результата и болельщики недовольны, то пришло время для ухода в отставку.

Руководству нужен результат. У «Рубина» была приличная команда. Ушли футболисты, когда началось это время. Тем не менее состав у них был нормальный, но они вылетели. Значит, пришло время расставаться. Что-то идёт не так, поэтому пора расставаться.

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DaslerU
DaslerU
сегодня в 00:12
Вот и все увидели "гений" Слуцкого. Точно такой же "гениальный" и Семак, без Зенита. В России один тренер из местных, Карпин, остальные тренеришки.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:40
Много грамотеев появилось, как грибов после дождя)
Гость
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