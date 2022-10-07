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Тихонов рассказал, что может помешать «Зениту» обыграть «Факел»

вчера, 20:39
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом».

«Зенит», несомненно, сильнее. Ни один специалист, наверное, не скажет, что питерцы могут потерять очки. Да, «Факел» неплохо играет у себя дома, иногда вырывает очки в матчах с сильными соперниками, но с «Зенитом» вряд ли это получится, потому что он на голову сильнее. Единственное, что может помешать команде Семака, это недостаточный настрой или плохое поле.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:48
После слов Тихонова газон в Воронеже привели в нужное состояние...
Futurista
Futurista
вчера в 21:55
Зениту только не выставить на игру Малкома и Барриоса и капец)...
Garrincha58
Garrincha58 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:50
вторым составом? это значит без бразильцев, а мы все видели какой у Зенита второй состав он не намного сильней Факела
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:48
Тихонов так мечтает да и не только он один чтобы Зенит потерял очки
Бoрат
Бoрат
вчера в 21:22
К сожалению, в матче с Зенитом, шансов у Факела нет
В 11 матчах Воронежская команда одержала всего одну победу, и то над мертвейшим Локомотивом
А тут лидер чемпионата пожаловал. Который не потерпел ни одного поражения, а в основном разделывал всех под орех
pomor45
pomor45
вчера в 20:46
Плохое поле уже есть, за недостроем у Зенита никогда нехватки не было.
shlomo
shlomo
вчера в 20:41
Зенит должен играть вторым составом и без вратаря....:)
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