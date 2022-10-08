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Кавазашвили: «Нервы — слабое место Слуцкого»

сегодня, 00:12

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Слуцкий — очень талантливый тренер. Профессионал своего дела. Я не знаю, почему у него не получается в «Рубине». Ранее он налаживал игру и выстраивал команды: при этом были большие успехи. Я помню, как он работал в московском ЦСКА — это было великолепно. Помню, как он уехал в Англию: правда, там были сложности. Единственное, в чём я могу найти какую-то причину: нервы — это его слабое место. Он очень близко принимает к сердцу различные несправедливые решения судейских кадров. Ну и, видимо, всё-таки не может найти контакт с руководством, стоящими выше него. Я про нефутбольных и местных республиканских руководителей.

Слуцкий — очень честный парень, ничего не скрывает и всегда говорит правду. Он создал свою академию и вкладывает в неё много денег. Я не могу понять, что с ним. Но думаю, что у него всё должно повернуться в лучшую сторону.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:40
Всё образуется.Кроме склонности к полноте.
drug01
drug01
сегодня в 06:54
Если нет игры каждый на его месте взвоет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:13
Пора менять насиженное место
Gahi
Gahi
сегодня в 03:07
Ну что остаётся только нервы подлечить. Спокойствие, только спокойствие: травы и витамины для нервной системы. И всё тогда наладиться у Слуцкого. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:06
После ухода из ЦСКА жизнь не заладилась!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:52
Крапива говорят тоже.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:20
Пустырник говорят успокаивает!
Гость
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