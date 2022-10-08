Э. Керимов: «В России Дзюба был примой и суперстаром»

Комментатор Эльвин Керимов высказался о положении нападающего клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.
Могут ли быть проблемы с дисциплиной у Дзюбы из-за его игрового времени, как было в «Зените» с Семаком? Может быть. Всем известно, какое эго у Артёма. Он за счёт этого эго всего и добился. Это же можно рассматривать не только с отрицательной стороны. Артём всегда готов доказывать, всегда по-спортивному зол, а иногда не только по-спортивному. Такое, конечно, может быть, но в «Адане» он находится в другом положении.
В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает – приезжающих из-за границы звёзд с биографией. Так, как он себя вёл по отношению к Семаку после гола, сейчас себя вести не должен. Это не в его интересах. Нужно больше сконцентрироваться на своей игре.
И я не удивлюсь если он в итоге взбрыкнет, как он делал это в России много раз. Только там за бугром этот номер может более чем плохо кончиться.
Подозрительно конечно что его так быстро усадили на лавку. Либо не тянет либо язычок свой распустил.
Истина должна всплыть.
И я не удивлюсь если он в итоге взбрыкнет, как он делал это в России много раз. Только там за бугром этот номер может более чем плохо кончиться.
Подозрительно конечно что его так быстро усадили на лавку. Либо не тянет либо язычок свой распустил.
Истина должна всплыть.