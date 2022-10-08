Э. Керимов: «В России Дзюба был примой и суперстаром»

Комментатор Эльвин Керимов высказался о положении нападающего клуба «Адана Демирспор» .

Могут ли быть проблемы с дисциплиной у Дзюбы из-за его игрового времени, как было в «Зените» с Семаком? Может быть. Всем известно, какое эго у Артёма. Он за счёт этого эго всего и добился. Это же можно рассматривать не только с отрицательной стороны. Артём всегда готов доказывать, всегда по-спортивному зол, а иногда не только по-спортивному. Такое, конечно, может быть, но в «Адане» он находится в другом положении.

В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает – приезжающих из-за границы звёзд с биографией. Так, как он себя вёл по отношению к Семаку после гола, сейчас себя вести не должен. Это не в его интересах. Нужно больше сконцентрироваться на своей игре.