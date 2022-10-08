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Э. Керимов: «В России Дзюба был примой и суперстаром»

вчера, 08:56

Комментатор Эльвин Керимов высказался о положении нападающего клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

Могут ли быть проблемы с дисциплиной у Дзюбы из-за его игрового времени, как было в «Зените» с Семаком? Может быть. Всем известно, какое эго у Артёма. Он за счёт этого эго всего и добился. Это же можно рассматривать не только с отрицательной стороны. Артём всегда готов доказывать, всегда по-спортивному зол, а иногда не только по-спортивному. Такое, конечно, может быть, но в «Адане» он находится в другом положении.

В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает – приезжающих из-за границы звёзд с биографией. Так, как он себя вёл по отношению к Семаку после гола, сейчас себя вести не должен. Это не в его интересах. Нужно больше сконцентрироваться на своей игре.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 09:40
Дзюба не игрок одиночка. Он медлителен, у него нет хорошего дриблинга, он не может в одиночку сделать гол. Ему нужен напарник, сыгранный с ним напарник, который может подать ему мяч в точку, которая выгодна для удара по воротам. А ударить точно по воротам он может. Дома у него были такие напарники, которые могли подать ему мяч в нужную точку. В Турции у него нет напарников, в Турции ему надо показывать классную игру быстрого форварда, а это он не может. Поэтому он будет сидеть на лавке. Додуматься до того, что он не может играть в одиночку, можно было и раньше, и никуда не дёргаться, со своей манерой игры.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:36
ВСе просто пыжатся,чтобы показать своё предвидение,или осведомлённость.И никто ничего информативного дать не может.Попи... и и разошлись.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:25, ред.
Для того чтобы сконцентрироваться на своей игре нужно играть. А наша "звезда" пока сидит на лавке.

И я не удивлюсь если он в итоге взбрыкнет, как он делал это в России много раз. Только там за бугром этот номер может более чем плохо кончиться.

Подозрительно конечно что его так быстро усадили на лавку. Либо не тянет либо язычок свой распустил.

Истина должна всплыть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:19
Просканировали героя. Теперь только включить дурака приме и говорить, типа я вас мэтр не так понял.
ag7ya2h8a6bm
ag7ya2h8a6bm
вчера в 09:02
Надо было играть дома
Гость
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