Наумов: «Трудно придумать слова, чтобы описать провал „Локомотива“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущей ситуации в клубе.

Уже трудно придумать оригинальные слова, чтобы описать провал «Локомотива». Иначе как катастрофой это не назвать. С такими возможностями и финансовыми ресурсами команда должна бороться за медали, если не за чемпионство. Нынешний риск вылета — это приговор всему проекту.

Не вижу, за счет чего «Локо» может подняться, если не уволить руководство и тренерский штаб. Пока очевидно, что команда дезорганизована и деморализована, поэтому сильно удивлюсь, если «Сочи» не выиграет.

Сочинцы после ухода Федотова, Кассьерры и Родригао не так сильны, как в прошлом сезоне, но все равно играют неплохо и на голову сильнее «Локомотива» в его нынешнем состоянии.