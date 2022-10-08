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Наумов: «Трудно придумать слова, чтобы описать провал „Локомотива“»

вчера, 08:24

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущей ситуации в клубе.

Уже трудно придумать оригинальные слова, чтобы описать провал «Локомотива». Иначе как катастрофой это не назвать. С такими возможностями и финансовыми ресурсами команда должна бороться за медали, если не за чемпионство. Нынешний риск вылета — это приговор всему проекту.

Не вижу, за счет чего «Локо» может подняться, если не уволить руководство и тренерский штаб. Пока очевидно, что команда дезорганизована и деморализована, поэтому сильно удивлюсь, если «Сочи» не выиграет.

Сочинцы после ухода Федотова, Кассьерры и Родригао не так сильны, как в прошлом сезоне, но все равно играют неплохо и на голову сильнее «Локомотива» в его нынешнем состоянии.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 11:57
Есть такая поговорка - Рыба гниёт с головы. Может в этом направлении подумать?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 11:05
Собственно согласен со всем.
Могу добавить, что скорее всего скоро Цорна и всю его компанию погонят, максимум доживут до зимы.
Если шанс у Локо вылететь в первую лигу?
Шансы минимальны, так как для исправлении дел должны вернут Лоського и Пашинина. Если до того как их "убрали" из команды игроки хоть как то играли, но не хватала физики, то без них они ещё перестали понимать, что им делать на поле.
У Локо в принципе хороший состав, не чемпионский, но бороться за награды могут (но увы уже не в этом сезоне).
Но если оставят этих вредителей...
Gahi
Gahi
вчера в 09:43
У каждого результата есть свои герои, просто нужно чаще их озвучивать. Это как на перроне вокзала объявлять о готовности "Локомотива" начать свой путь.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:38
Это Вы бросьте-равнодушие!!! Бьют-значит любят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:37
Словосочетание "Пока в опе" подойдёт???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:31
Локо уже в зоне стыковых матчей. Как такое могло случиться с командой, которую записывали в претенденты на медали ? Немецкое нашествие просто уничтожает некогда сильную и самобытную команду. Только слепой не видит, что в команде назрели кардинальные перемены, иначе и до вылета можно доиграться.
Ждем в Локо перемен.
drug01
drug01
вчера в 09:01
Слов просто нет!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:48
Это при таких хозяевах
cska1948
cska1948
вчера в 08:45
Вот до чего может довести клуб равнодушие к футболу руководителя РЖД.
ABir
ABir
вчера в 08:42
Есть шанс реабилитироваться и поправить ситуацию
112910415
112910415
вчера в 08:41
возрождение произойдёт с неизбежностью !
но не само собой ! действовать надо ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:31
Желаю Локо наладить игру и начать выигрывать!
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