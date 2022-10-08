Наумов: «Трудно придумать слова, чтобы описать провал „Локомотива“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущей ситуации в клубе.
Уже трудно придумать оригинальные слова, чтобы описать провал «Локомотива». Иначе как катастрофой это не назвать. С такими возможностями и финансовыми ресурсами команда должна бороться за медали, если не за чемпионство. Нынешний риск вылета — это приговор всему проекту.
Не вижу, за счет чего «Локо» может подняться, если не уволить руководство и тренерский штаб. Пока очевидно, что команда дезорганизована и деморализована, поэтому сильно удивлюсь, если «Сочи» не выиграет.
Сочинцы после ухода Федотова, Кассьерры и Родригао не так сильны, как в прошлом сезоне, но все равно играют неплохо и на голову сильнее «Локомотива» в его нынешнем состоянии.
Ждем в Локо перемен.
Ждем в Локо перемен.
Могу добавить, что скорее всего скоро Цорна и всю его компанию погонят, максимум доживут до зимы.
Если шанс у Локо вылететь в первую лигу?
Шансы минимальны, так как для исправлении дел должны вернут Лоського и Пашинина. Если до того как их "убрали" из команды игроки хоть как то играли, но не хватала физики, то без них они ещё перестали понимать, что им делать на поле.
У Локо в принципе хороший состав, не чемпионский, но бороться за награды могут (но увы уже не в этом сезоне).
Но если оставят этих вредителей...
Могу добавить, что скорее всего скоро Цорна и всю его компанию погонят, максимум доживут до зимы.
Если шанс у Локо вылететь в первую лигу?
Шансы минимальны, так как для исправлении дел должны вернут Лоського и Пашинина. Если до того как их "убрали" из команды игроки хоть как то играли, но не хватала физики, то без них они ещё перестали понимать, что им делать на поле.
У Локо в принципе хороший состав, не чемпионский, но бороться за награды могут (но увы уже не в этом сезоне).
Но если оставят этих вредителей...