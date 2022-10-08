Гаджиев: «Ничья „Факела“ с „Зенитом“ – суперрезультат для футбола в России»

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вчера, 18:03

Бывший главный тренер «Анжи» и других команд РПЛ оценил результат матча 12-го тура между «Факелом» и «Зенитом» (1:1).

«Для любой команды дорого стоит отобрать очки у „Зенита“. Ничья для „Факела“ — это суперрезультат и не только для Воронежа, но и для всего российского футбола. Недонастроился ли „Зенит“? От мотивации зависит очень многое. Какие-то игры петербуржцы могут проводит не на том эмоциональном фоне, который нужен. Но нельзя говорить о том, что „Зенит“ сегодня играл не в полную силу. Должную поддержку организовали трибуны Воронежа. „Зенит“ мог выиграть, он был близок к победе», — сказал Гаджиев.