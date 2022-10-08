Гаджиев: «Ничья „Факела“ с „Зенитом“ – суперрезультат для футбола в России»

Бывший главный тренер «Анжи» и других команд РПЛ Гаджи Гаджиев оценил результат матча 12-го тура между «Факелом» и «Зенитом» (1:1).
«Для любой команды дорого стоит отобрать очки у „Зенита“. Ничья для „Факела“ — это суперрезультат и не только для Воронежа, но и для всего российского футбола. Недонастроился ли „Зенит“? От мотивации зависит очень многое. Какие-то игры петербуржцы могут проводит не на том эмоциональном фоне, который нужен. Но нельзя говорить о том, что „Зенит“ сегодня играл не в полную силу. Должную поддержку организовали трибуны Воронежа. „Зенит“ мог выиграть, он был близок к победе», — сказал Гаджиев.
Понятно, что для Воронежа победа над Локо и ничья с Зенитом это, что-то из разряда фантастики. Просто когда ещё такое будет, ведь Воронеж ждал этого с 2001 года. А в этот период были и первая и вторая лига и даже любительская. Так, что для Воронежа любой положительный результат, да ещё с таким ну очень скромным составом можно рассматривать как суперрезультат.
Но для остального футбола России это максимум сенсация и не более того.
Воронежцы конечно молодцы, но Зенит просто поймал расслабон и думал, что сыграет на классе.
Это кстати единственный соперник Зенита в борьбе за золотые медали этого сезона, если будут так себя вести, то могут и проиграть сами себе.
Правда глядя на соперников Зенита как то не вериться, что даже при таком расслабоне Зенит упустит чемпионство, ну так мало-мальски иногда интригу подкинет, но это только до зимы, после зимней паузы на интригу даже не надеюсь.
Понятно, что для Воронежа победа над Локо и ничья с Зенитом это, что-то из разряда фантастики. Просто когда ещё такое будет, ведь Воронеж ждал этого с 2001 года. А в этот период были и первая и вторая лига и даже любительская. Так, что для Воронежа любой положительный результат, да ещё с таким ну очень скромным составом можно рассматривать как суперрезультат.
Но для остального футбола России это максимум сенсация и не более того.
Воронежцы конечно молодцы, но Зенит просто поймал расслабон и думал, что сыграет на классе.
Это кстати единственный соперник Зенита в борьбе за золотые медали этого сезона, если будут так себя вести, то могут и проиграть сами себе.
Правда глядя на соперников Зенита как то не вериться, что даже при таком расслабоне Зенит упустит чемпионство, ну так мало-мальски иногда интригу подкинет, но это только до зимы, после зимней паузы на интригу даже не надеюсь.