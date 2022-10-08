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Гаджиев: «Ничья „Факела“ с „Зенитом“ – суперрезультат для футбола в России»

вчера, 18:03
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Анжи» и других команд РПЛ Гаджи Гаджиев оценил результат матча 12-го тура между «Факелом» и «Зенитом» (1:1).

«Для любой команды дорого стоит отобрать очки у „Зенита“. Ничья для „Факела“ — это суперрезультат и не только для Воронежа, но и для всего российского футбола. Недонастроился ли „Зенит“? От мотивации зависит очень многое. Какие-то игры петербуржцы могут проводит не на том эмоциональном фоне, который нужен. Но нельзя говорить о том, что „Зенит“ сегодня играл не в полную силу. Должную поддержку организовали трибуны Воронежа. „Зенит“ мог выиграть, он был близок к победе», — сказал Гаджиев.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 20:14
Напишите что Гаджиев заслуженный тренер России. Вот и всё. Бывший того не нужно писать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:34
А вообще то воронежцы бойцы и показали это не только в игре с Зенитом.
Boricku
Boricku
вчера в 19:08, ред.
Газовики расстроилися из за лч
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:04
Аршавин сказал что поле было неровное)...не знаю...танцорам виднее...
ABir
ABir
вчера в 18:50
Настроился Зенит или не донастроился, но по результату Воронеж отФакел Зенит. Весьма неожиданный результат.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:34
все в стране кроме питерцев только и ждут чтобы Зенит оступился и потерял очки
Izmar
Izmar ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:29
Приятно, что Динамо нагнуло цска.
pomor45
pomor45
вчера в 18:26
Что нового в этом расхлябанном, менторском отношении Зенита к аутсайдеру нашёл Гаджиев? Какой суперрезультат? Это уже происходит в третий раз. Все очки Зенит потерял в играх с аутсайдерами. Видимо тактика глухого забора после удачно забитого соперником гола первыми представляет для Семака трудную задачу. Начинает суетиться, торопиться, таскать мяч по полю (тотально владеть мячом), выискивая способ затащить мяч в ворота. А надо-то долбить дыры в заборе, то бишь бить по воротам из любого положения при любом удобном случае, и уметь быстро возвращать мяч себе. От забора останутся одни обломки и его строительство потеряет смысл.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:25
Тем временем Динамо с тем же счётом "нагнуло" ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:22, ред.
При всём уважении к Гаджиеву, но он заблуждается, относительно суперрезультата всего российского футбола.

Понятно, что для Воронежа победа над Локо и ничья с Зенитом это, что-то из разряда фантастики. Просто когда ещё такое будет, ведь Воронеж ждал этого с 2001 года. А в этот период были и первая и вторая лига и даже любительская. Так, что для Воронежа любой положительный результат, да ещё с таким ну очень скромным составом можно рассматривать как суперрезультат.

Но для остального футбола России это максимум сенсация и не более того.
Воронежцы конечно молодцы, но Зенит просто поймал расслабон и думал, что сыграет на классе.

Это кстати единственный соперник Зенита в борьбе за золотые медали этого сезона, если будут так себя вести, то могут и проиграть сами себе.

Правда глядя на соперников Зенита как то не вериться, что даже при таком расслабоне Зенит упустит чемпионство, ну так мало-мальски иногда интригу подкинет, но это только до зимы, после зимней паузы на интригу даже не надеюсь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:18
Приятно, что нагнули газпром.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:14
Главное, московских выносить вперёд ногами, середнякам можно и уступить в очках...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:12
Это позор Семака
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:09
Это просто жесть
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 18:07
Историческая ничья))
3qzw6duvhkd3
3qzw6duvhkd3
вчера в 18:07
Какой ещё супер?
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