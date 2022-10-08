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Баженов: «Если „Спартак“ покажет 90-95% своей силы, то победит»

вчера, 16:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о предстоящем матче «красно-белых» против «Крыльев Советов» в 12-м туре РПЛ.

Недооценки «Крыльев Советов» «Спартаком» не будет. Команда сыграет с настроем. В моем понимании, матч сложится проще, чем с «Пари НН». Нижегородцы очень организованно играют в обороне, поэтому было сложно. «Крылья» – совершенно другие, они играют в более атакующий футбол – наверное, «Спартаку» тогда будет проще. Но это не значит, что будет совсем просто.

Важно, что команда может выйти максимально в том составе, который готов на сегодняшний день. «Крылья» – неплохая команда, но «Спартак» на голову сильнее. И «Крылья» не будут играть весь матч в оборонительный футбол, как «Пари НН», мы их любим совершенно за другое. Поэтому, думаю, будет весело. Если «Спартак» покажет 90-95% своей силы, то победит.

Соболев или Николсон в основе? В моем понимании, Соболев выйдет с первых минут, а Шамар – во втором тайме. Да, Шамар забил гол, но еще не доказал максимально, что он – игрок основного состава. Есть теория, что победный состав не меняют, но по мне это полнейшая чушь. Есть много субъективных вещей.

Вернется ли Игнатов в основу или будет играть Зиньковский? У них разные позиции. Есть такое, что игроки против своих бывших команд играют с особенным рвением, и я соглашусь с этим. Думаю, что и им двоим может найтись место на поле.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:22
Нет на всякий случай лучше 97 - 98%
sten312
sten312
вчера в 19:29
Чем посредственней ,в прошлом,игрок ,тем больший эксперт по спартаку....
112910415
112910415
вчера в 17:59
если, конечно, покажет ..
drug01
drug01
вчера в 17:21
Должен получить три очка....
drug01
drug01
вчера в 17:19
Должен получить три очка
shlomo
shlomo
вчера в 16:48
С одной стороны, у Спартака сейчас одна из сильнейших атакующих линий в РПЛ. Могу предположить, что красно-белые задавят самарцев прессингом и не позволят гостям держать мяч. Не слишком надежная защита Крыльев не выдержит такого натиска....

Но с другой стороны, казалось бы, всё за красно-белых в этом матче, но именно в таких играх Спартак на ровном месте преподносит сюрпризы. Сделаю смелый прогноз (Самара как минимум не проиграет), но даже если он не сбудется лёгкой игра для москвичей точно не получится.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:41
Если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы не было рот, целый огород
Гость
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