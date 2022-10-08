Баженов: «Если „Спартак“ покажет 90-95% своей силы, то победит»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче «красно-белых» против «Крыльев Советов» в 12-м туре РПЛ .

Недооценки «Крыльев Советов» «Спартаком» не будет. Команда сыграет с настроем. В моем понимании, матч сложится проще, чем с «Пари НН». Нижегородцы очень организованно играют в обороне, поэтому было сложно. «Крылья» – совершенно другие, они играют в более атакующий футбол – наверное, «Спартаку» тогда будет проще. Но это не значит, что будет совсем просто.

Важно, что команда может выйти максимально в том составе, который готов на сегодняшний день. «Крылья» – неплохая команда, но «Спартак» на голову сильнее. И «Крылья» не будут играть весь матч в оборонительный футбол, как «Пари НН», мы их любим совершенно за другое. Поэтому, думаю, будет весело. Если «Спартак» покажет 90-95% своей силы, то победит.

Соболев или Николсон в основе? В моем понимании, Соболев выйдет с первых минут, а Шамар – во втором тайме. Да, Шамар забил гол, но еще не доказал максимально, что он – игрок основного состава. Есть теория, что победный состав не меняют, но по мне это полнейшая чушь. Есть много субъективных вещей.

Вернется ли Игнатов в основу или будет играть Зиньковский? У них разные позиции. Есть такое, что игроки против своих бывших команд играют с особенным рвением, и я соглашусь с этим. Думаю, что и им двоим может найтись место на поле.