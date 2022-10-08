Агент Лунёва: «Азмун действительно может пропустить чемпионат мира»

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вчера, 17:10

Представитель Андрея Лунева Антон Смирнов высказался о возможном пропуске чемпионата мира в Катаре.

«Я общаюсь с представителями Сердара Азмуна и самим футболистом. То, что Сердар может пропустить чемпионат мира, не слухи. В случае с повреждением футболиста это может стать реальностью.

„Байер“ дал сроки восстановления — 6-8 недель. Точный диагноз я сказать не могу, но есть надрыв правой икроножной мышцы. Если посчитать сроки, то дата восстановления Сердара — приблизительно двадцатые числа ноября, то есть старт мундиаля в Катаре. Надо понимать, что футболисту стоит набрать кондиции. Может быть, Азмун восстановится по незапланированной программе за четыре недели, тогда это будет чудом», — сказал Смирнов