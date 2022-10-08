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Шалимов: «Могу представить Малкома и Клаудиньо в сборной России»

вчера, 14:11

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил перспективы футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо в сборной России.

Если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство и будут иметь возможность выступать за сборную России, то почему бы и нет? Могу их представить в сборной России. Если будут соответствовать уровню, то будут выступать. Много разговоров было об их возможности выступать за нашу команду… Хотя до этого говорили, что они заиграны за сборную Бразилии. Но здесь я боюсь ошибиться.

Марио Фернандес получил паспорт, чтобы не считаться иностранцем в команде, а не из-за сборной. Не думаю, что и ситуация с Малкомом и Клаудиньо касается сборной. Как мне кажется, здесь другие причины.

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Все комментарии
63acpwmskdgf
63acpwmskdgf
вчера в 15:08
Нафиг они там не нужны
Andrei Galash
Andrei Galash ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 14:59, ред.
Вы уверены в том, что написали?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:34
Чтоб поувереннее киргизов обыгрывать))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 14:30
Россияне Даша.
pdthmr63jtwd
pdthmr63jtwd
вчера в 14:27
Всё будет хорошо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:12
Россия все же для русских.
Гость
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