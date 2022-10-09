Дубли Соболева и Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Крылья Советов»

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (5:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов. В дополнительное к первому тайму время нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт. На 50-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев вывел свою команду вперёд, однако на 56-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович сравнял счёт. На 61-й минуте Александр Соболев оформил дубль, а четвёртый гол «Спартака» на 73-й минуте забил Руслан Литвинов. Точку в матче поставил дубль Квинси Промеса в дополнительное ко второму тайму время.
«Спартак» идёт на 2-м месте (25 очков), «Крылья Советов» занимают 11-е место (11 очков).
Крылья симпатичная команда, проблемы создавала нам - особенно в первом тайме. Если бы были чуть точнее, счёт мог быть 1-3 к перерыву. Но повезло. А дальше Спартак просто укатал соперника. Второй тайм - полнейшее доминирование, за исключением пары моментов (в том числе с пропущенным голом). Но, считаю, Крылья не заслужили разгрома. Тем не менее, счёт 5-2.
Несмотря на дубли Соболева и Промеса, отметил бы Зобнина и Денисова. А вот по игре Литвинова есть вопросы. Забил важный гол, но сколько раз проваливался в центре защиты, из-за чего нападающие Крыльев убегали чуть ли не 1в1 - хорошо Джикия успевал иногда страховать.
Спартак выходит на 2-е место, и это отлично!
Теперь ждём дерби всея Руси - должно быть еще интереснее!!!
Крылья симпатичная команда, проблемы создавала нам - особенно в первом тайме. Если бы были чуть точнее, счёт мог быть 1-3 к перерыву. Но повезло. А дальше Спартак просто укатал соперника. Второй тайм - полнейшее доминирование, за исключением пары моментов (в том числе с пропущенным голом). Но, считаю, Крылья не заслужили разгрома. Тем не менее, счёт 5-2.
Несмотря на дубли Соболева и Промеса, отметил бы Зобнина и Денисова. А вот по игре Литвинова есть вопросы. Забил важный гол, но сколько раз проваливался в центре защиты, из-за чего нападающие Крыльев убегали чуть ли не 1в1 - хорошо Джикия успевал иногда страховать.
Спартак выходит на 2-е место, и это отлично!
Теперь ждём дерби всея Руси - должно быть еще интереснее!!!