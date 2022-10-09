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Дубли Соболева и Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Крылья Советов»

вчера, 16:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (5:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов. В дополнительное к первому тайму время нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт. На 50-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев вывел свою команду вперёд, однако на 56-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович сравнял счёт. На 61-й минуте Александр Соболев оформил дубль, а четвёртый гол «Спартака» на 73-й минуте забил Руслан Литвинов. Точку в матче поставил дубль Квинси Промеса в дополнительное ко второму тайму время.

«Спартак» идёт на 2-м месте (25 очков), «Крылья Советов» занимают 11-е место (11 очков).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:20
С защитой, увы, уже 20 лет пытаются "что-то" сделать. А воз и ныне там 🤷‍♂️
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:12
Красно-белых с победой!
shur
shur
вчера в 20:12
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:39
    Хорошо то, что хорошо кончается. Но с защитой что-то надо делать. Если Крылышки моментами не воспользовались, то Ростов показал, как это делать. Всё-таки Умяров не опорник.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:06, ред.
    Был уверен что пошутишь в ответ на арго Спартака)...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:02
    Да Богданыч мясоед коих свет не видывал....
    Тебе ль не знать....
    Прилюдно только ...3 раза в чемпионате...включая 7:1..на Суперкубок 4:0...недавно в Москве 2:1...
    Немного поперхнулся на Кубок...но не пошло...бывает...переел походу...
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:48, ред.
    Робин Гуд пил вино и ел мясо...так что Семак может и Робин, но точно не гуд)...
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 18:44, ред.
    После первого тайма не ожидал такого доминирования Спартака. Однако, это произошло и Спартак просто смял очень симпатичные Крылья, которые в первом могли забивать и больше. но Спартаку повезло. Но на вторые таймы Самары привычно не хватает, а Спартак, наоборот, только добавляет. Уж не знаю, как их накачивает и что говорит Абаскаль в перерывах, но Спартак во вторых таймах начинает просто уничтожать соперников. Всё же очень интересный на этот раз попался Спартаку тренер, новой формации. Что же. Спартак с убедительной победой и продолжать в том же духе! Зенит не так уж далеко убежал!
    Шейх_Мансур
    Шейх_Мансур
    вчера в 18:24
    Великая народная команда Спартак Москва!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Я ж Вам говорил вчера...
    Семак не гений...
    Он Робин Гуд....
    Отбирает очки у богатых команд...и раздаёт их Химкам и Факелам...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:58
    Красиво сыграли, ничего не скажешь.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:47
    очень удался второй тайм !
    Capral
    Capral ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 17:28
    Да, первый тайм не очень получился, а во втором сказался класс Спартака- и достойная, яркая победа!!! Так держать!!!
    nubom
    nubom ответ Slesa (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Если Вы были на стадионе, я Вам завидую....
    Slesa
    Slesa ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 17:24
    В лицо поздравляю Спартак и Крылья Советов, а в спины тьфу обоим?!
    Slesa
    Slesa ответ 1viking17 (раскрыть)
    вчера в 17:15
    Может ты и прав. Я действительно не понимаю претензии к комментаторам матча. Допустим я был на стадионе, где нет комментаторов. Зашел сюда обсудить матч, а мне в ответ "плохо комментировали"
    makkie
    makkie ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:15, ред.
    Спасибо!
    Но я плевался от первого тайма, особенно - от игры в защите. Детский сад развели на ровном месте, сколько свободных зон "дарили" сопернику. Хорошо больше 1 гола не пропустили в первом тайме.
    Второй тайм солидное преимущество и голевое пиршество. Не умеем выигрывать без разгрома соперников )))

    Ждём дерби!
    1viking17
    1viking17 ответ Slesa (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Значит не понимаешь
    Slesa
    Slesa ответ 1viking17 (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Я понимаю о чем. Не понимаю зачем?
    1viking17
    1viking17 ответ Slesa (раскрыть)
    вчера в 17:06
    А ты вообще то понимаешь, о чём пишут комментарии???
    EL MAGNIFICО
    EL MAGNIFICО
    вчера в 17:02
    Я даже не знал,что есть куча других людей,которые комментят ))))
    Slesa
    Slesa ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 17:01
    Комментаторы повлияли на ход игры!?? Как так? Куда катимся!? Надо их остановить!)
    SonataArctica
    SonataArctica
    вчера в 17:00
    Ну и кто потом скажет, что Спартак не конкурент Зениту?
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 16:58
    Хотелось бы послушать о гениальности Семака))...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:52, ред.
    Всех нас Спартаковцев с заслуженной и очередной волевой Победой ...!!!
    Но...так следующий матч с цска в обороне играть нельзя . Собранне надо быть и более ответственно . Думаю Абаскаль все видел и подскажет игрокам .
    Ну а Самаре успехов . Единственная команда за которой с удовольствием наблюдаю
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:49
    Мои поздравления КБ!
    Slesa
    Slesa ответ 1viking17 (раскрыть)
    вчера в 16:48
    И ты думаешь, что сейчас болельщики Крылышек, сидят и думают как же плохо комментировали матч? Для кого ты заостряешь внимание к комментаторам?!
    Аспект
    Аспект ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:45
    Во-первых, красно-белых всех стран - с победой! Вроде бы снова накатывает эйфория, но не может не настораживать вот эта ерунда с волевыми победами: классная команда обязана быть собранной с первых минут матча, независимо от соперника. А тем более, уступающего в этом самом классе, и не быть все время в роли догоняющего. Ну с Крылышками прокатит, с тем же НН или еще с кем из этой обоймы, а тем же коням нельзя давать фору ни в коем случае. Так что вот она - обратная сторона волевых побед. Пусть они впредь будут только при игре "от себя", как признак реальной силы команды. Полагаю, что это сбережет спартачам намного больше нервов.
    1viking17
    1viking17 ответ Slesa (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Комментаторы не испортили игру, просто надо проявлять уважение к обоим командам, на всю страну всё таки ведётся трансляция
    старина
    старина
    вчера в 16:41
    Ожидаемо обезбашенная игра.КБ с победой!
    Гость
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