Дубли Соболева и Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Крылья Советов»

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вчера, 16:03

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (5:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов. В дополнительное к первому тайму время нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт. На 50-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев вывел свою команду вперёд, однако на 56-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович сравнял счёт. На 61-й минуте Александр Соболев оформил дубль, а четвёртый гол «Спартака» на 73-й минуте забил Руслан Литвинов. Точку в матче поставил дубль Квинси Промеса в дополнительное ко второму тайму время.

«Спартак» идёт на 2-м месте (25 очков), «Крылья Советов» занимают 11-е место (11 очков).