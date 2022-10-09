«Рубин» прервал серию из трёх поражений, обыграв «СКА-Хабаровск»

«Рубин» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» (2:1) в матче 13-го тура Первой лиги.
На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Рубина» Олег Иванов. На 62-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровска» Илья Петров сравнял счёт с пенальти. На 89-й минуте Олег Иванов оформил дубль, чем принёс победу своей команде.
После этой победы «Рубин» прервал серию из трёх поражений (два в Первой лиге и одно — в Кубке России). Казанский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице (22 очка), «СКА-Хабаровск» идёт на 9-м месте (17 очков).
Надеюсь, как и в прошлом году, борьба за выход в РПЛ будет до последнего тура, до последнего матча, до последних минут
Надеюсь, как и в прошлом году, борьба за выход в РПЛ будет до последнего тура, до последнего матча, до последних минут
https://youtu.be/KP2j_uP_dg0
Рубиновых с долгожданной победой,пельменя на выход,а больше всего удивил Дзага,молодец попылит еще...))
Рубиновых с долгожданной победой,пельменя на выход,а больше всего удивил Дзага,молодец попылит еще...))