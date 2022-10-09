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«Рубин» прервал серию из трёх поражений, обыграв «СКА-Хабаровск»

вчера, 12:10
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Рубин» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» (2:1) в матче 13-го тура Первой лиги.

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Рубина» Олег Иванов. На 62-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровска» Илья Петров сравнял счёт с пенальти. На 89-й минуте Олег Иванов оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

После этой победы «Рубин» прервал серию из трёх поражений (два в Первой лиге и одно — в Кубке России). Казанский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице (22 очка), «СКА-Хабаровск» идёт на 9-м месте (17 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:16
Можно сказать и так, что бывший игрок "Рубина" Роман Шаронов который возглавляет "СКА-Хабаровск" не стал добивать Леонида Слуцкого.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:32
Пронесло Леню!!!
Naraz
Naraz
вчера в 15:15
Всё равно
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:32
Вот где надо было играть Дзюбе. Мог бы помочь Рубину и себе набрать статистику.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:32
Тяжко будет Рубину вернуться в Премьер-Лигу.
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:15
Радует, что уже второй год в ФНЛ очень большая плотность в верхней части турнирной таблицы
Надеюсь, как и в прошлом году, борьба за выход в РПЛ будет до последнего тура, до последнего матча, до последних минут
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
вчера в 14:05
Сейчас его понесет и тюбитейка с халатом останется в шкафу😭.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:41
3 очка до первого места имея на одну игру больше! Но Лёню все равно нужно гнать, да и кресла целей будут!
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:30
Может сдвинуться
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:26
ещё отложено увольнение Лёни
lotsman
lotsman
вчера в 13:22
С победой, Рубин. С важной победой.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:11
Лёня тащит!
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:10
Леонид Викторович намного опытнее и тренерская категория у него выше, чем у тренера "СКА", поэтому закономерный результат.
ОПС
ОПС
вчера в 13:02
Зря это они сделали.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:56
Пельменю просто повезло
Брулин
Брулин
вчера в 12:43
Галактикос💪💪💪
Izmar
Izmar
вчера в 12:38
Надо же так развалить команду.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:28
Слуцкий после долгожданной победы.

ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:19
Рад за Рубин и Слуцкого.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:16
Неужели это случилось.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:15
Вот беда-то,не поныть пельменю,что перелет повлиял на результат...
Рубиновых с долгожданной победой,пельменя на выход,а больше всего удивил Дзага,молодец попылит еще...))
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