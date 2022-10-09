«Рубин» прервал серию из трёх поражений, обыграв «СКА-Хабаровск»

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вчера, 12:10

«Рубин» в гостях обыграл « СКА -Хабаровск» (2:1) в матче 13-го тура Первой лиги.

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Рубина» Олег Иванов. На 62-й минуте полузащитник « СКА -Хабаровска» Илья Петров сравнял счёт с пенальти. На 89-й минуте Олег Иванов оформил дубль, чем принёс победу своей команде.