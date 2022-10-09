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ПСЖ в меньшинстве не сумел обыграть «Реймс»

сегодня, 00:09
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс0 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ не сумел обыграть «Реймс» в рамках десятого тура Лиги 1. Матч завершился вничью 0:0.

Парижане с 41-й минуты играли в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса.

ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая «Марсель» на 3 очка, «Реймс» — 14-й.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:04
Игроки Реймс-наверное никогда не видели футбола ,а судья?!-ОН из чемпионата РПЛ,там так судят!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:02
ПСЖ первый,может позволить себе сыграть на раслабоне!
karnager
karnager
сегодня в 08:47
Транс шоколадке сегодня не даст
Baggio R.
Baggio R. ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:37
Учитывая, что Марсель играл первым, то это у ПСЖ была возможность оторваться.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:47
Стоило Месси пропустить игру и сразу потеря очков
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:40
Результат сродни сенсации.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:28
Можно свалить невыигрыш на Рамоса
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 06:24
Все равно они чемпионы.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:02
Рамос лучший игрок матча.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:56, ред.
У Марселя была хорошая возможность догнать ПСЖ, но они умудрились проиграть у себя дома Аяччо 1:2.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:18
Вот это уже настоящий Серхио Рамос!😁
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