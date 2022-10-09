ПСЖ в меньшинстве не сумел обыграть «Реймс»

ПСЖ не сумел обыграть «Реймс» в рамках десятого тура Лиги 1. Матч завершился вничью 0:0.
Парижане с 41-й минуты играли в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса.
ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая «Марсель» на 3 очка, «Реймс» — 14-й.
|Реймс0 : 0Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
ПСЖ не сумел обыграть «Реймс» в рамках десятого тура Лиги 1. Матч завершился вничью 0:0.
Парижане с 41-й минуты играли в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса.
ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая «Марсель» на 3 очка, «Реймс» — 14-й.