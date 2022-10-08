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«Севилья» в первом матче Сампаоли не смогла обыграть «Атлетик»

вчера, 21:33
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Севилья» в первом матче Хорхе Сампаоли, который сменил уволенного Хулена Лопетеги, не сумела на своем поле обыграть «Атлетик» — 1:1.

На быстрый гол Оливера Торреса баски ответили на 73-й минуте, ничью «Атлетику» принёс Микель Весга.

«Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми матчей, «Атлетик» — 3-й.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:11
Сампаоли максимум успел провести пару тренеровок с командой, так что рано пока что то требовать от него. Вот через недельку другую уже можно будет говорить о команде Сампаоли. Теперь за Севильей будет интересней наблюдать. Команда будет перестраиваться от строгово футбола в безбашенный, все жеХорхе это один из последователей великого Бьелсы, тем интересней нейтральному зрителю.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:06, ред.
Заголовок кажется слишком требовательным. Дайте время.

Самполи был лучшим кандидатом на замену Лопетеги. Не поражение - уже хороший результат для Севильи в ее текущих кондициях. Тем более, когда Атлетик в такой хорошей форме. Напомню, на прошлых выходных баски расправились с Альмерией 4-0.
wxf3g8sns9ma
wxf3g8sns9ma
вчера в 21:54
ну что же и такой счет сойдет...
Гость
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