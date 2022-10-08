«Севилья» в первом матче Сампаоли не смогла обыграть «Атлетик»

«Севилья» в первом матче Хорхе Сампаоли, который сменил уволенного Хулена Лопетеги, не сумела на своем поле обыграть «Атлетик» — 1:1.
На быстрый гол Оливера Торреса баски ответили на 73-й минуте, ничью «Атлетику» принёс Микель Весга.
«Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми матчей, «Атлетик» — 3-й.
Самполи был лучшим кандидатом на замену Лопетеги. Не поражение - уже хороший результат для Севильи в ее текущих кондициях. Тем более, когда Атлетик в такой хорошей форме. Напомню, на прошлых выходных баски расправились с Альмерией 4-0.
Самполи был лучшим кандидатом на замену Лопетеги. Не поражение - уже хороший результат для Севильи в ее текущих кондициях. Тем более, когда Атлетик в такой хорошей форме. Напомню, на прошлых выходных баски расправились с Альмерией 4-0.