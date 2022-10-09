Сторожук раскритиковал арбитра Мешкова после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).
Мешков удалил защитника «Краснодара» Кайо и поставил пенальти в ворота «Краснодара».
«Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли. Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у ПСЖ выиграть чемпионат», – сказал Сторожук.
хоть бы намекнул, что именно ему почудилось
хоть бы намекнул, что именно ему почудилось