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Сторожук раскритиковал арбитра Мешкова после матча с «Ростовом»

вчера, 23:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

Мешков удалил защитника «Краснодара» Кайо и поставил пенальти в ворота «Краснодара».

«Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли. Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у ПСЖ выиграть чемпионат», – сказал Сторожук.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:24
сильно остроумный Сторожук перестарался !
хоть бы намекнул, что именно ему почудилось
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:00
Я бы не сказал, что мешков отсудил плохо, помоему всё честно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:27
А конкретно в чём претензии?
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:07
Ой, извините, совсем забыл главное, спасибо "клоун" подсказал - конечно в таком судействе виноват Газпром и Зенит.
4h6nqsbhgn8t
4h6nqsbhgn8t
сегодня в 00:04
Просто выиграл аукцион!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:04
Спасибо Сторожуку, а то тур прошел, а арбитров никто не поругал. Я уже испугался. Но нет, все в порядке, хоть в одном матче, но обвинят арбитра в своих проблемах.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:01, ред.
Ростов тащут, а потом он дарит Питеру 6очков.Типо конкурент потенциальный питерцев, но мы то знаем, Ростов нужен, чтобы других тормозить
Futurista
Futurista
вчера в 23:59
Вот же жук...Сторожук)...
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