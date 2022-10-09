Сторожук раскритиковал арбитра Мешкова после матча с «Ростовом»

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вчера, 23:56

Главный тренер «Краснодара» остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

Мешков удалил защитника «Краснодара» Кайо и поставил пенальти в ворота «Краснодара».