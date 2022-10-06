Мостовой: «Не стоит придавать значение прошлому Казарцева»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».

Не стоит придавать значение прошлому Казарцева. У нас судьи живые люди — все ошибаются. Да, кто-то ошибается больше, кто-то меньше. Но в то же время даже с VAR ошибок стало больше. Раньше судья мог ошибиться раз-два за одну игру, а сейчас по пять, шесть раз только VAR смотрят и всё равно умудряются ошибаться. Проблема судей в том, что они хорошо знают правила, но не разбираются в самой сути игры.