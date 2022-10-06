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Мостовой: «Не стоит придавать значение прошлому Казарцева»

вчера, 20:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов09.10.2022 в 14:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».

Не стоит придавать значение прошлому Казарцева. У нас судьи живые люди — все ошибаются. Да, кто-то ошибается больше, кто-то меньше. Но в то же время даже с VAR ошибок стало больше. Раньше судья мог ошибиться раз-два за одну игру, а сейчас по пять, шесть раз только VAR смотрят и всё равно умудряются ошибаться. Проблема судей в том, что они хорошо знают правила, но не разбираются в самой сути игры.

Последний раз Казарцев обслуживал матч «Спартака» 9 августа 2020 года против «Сочи» (2:2).

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:07
НЕ стоит придавать значение злословью,поскольку грусть всегда соседствует с любовью.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:30
Ну назначили и назначили, в чём проблема?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:29
Степень личной ответственности с увеличением количества и качества электронных игрушек уменьшается.
Недаром Герой России лётчик-испытатель Толбоев,комментируя ошибки пилотирования современных командиров воздушных судов,говорит,что они не пилоты,а операторы ЭВМ,которые при переходе на ручной режим пилотирования в критической ситуации,часто не могут с ней(ситуацией) справиться.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:24
Кто то часто ошибается в свой карман !
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:10
Стоит или не стоит, игра покажет.
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