Мостовой: «Не стоит придавать значение прошлому Казарцева»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».
Не стоит придавать значение прошлому Казарцева. У нас судьи живые люди — все ошибаются. Да, кто-то ошибается больше, кто-то меньше. Но в то же время даже с VAR ошибок стало больше. Раньше судья мог ошибиться раз-два за одну игру, а сейчас по пять, шесть раз только VAR смотрят и всё равно умудряются ошибаться. Проблема судей в том, что они хорошо знают правила, но не разбираются в самой сути игры.
Последний раз Казарцев обслуживал матч «Спартака» 9 августа 2020 года против «Сочи» (2:2).
Недаром Герой России лётчик-испытатель Толбоев,комментируя ошибки пилотирования современных командиров воздушных судов,говорит,что они не пилоты,а операторы ЭВМ,которые при переходе на ручной режим пилотирования в критической ситуации,часто не могут с ней(ситуацией) справиться.
Недаром Герой России лётчик-испытатель Толбоев,комментируя ошибки пилотирования современных командиров воздушных судов,говорит,что они не пилоты,а операторы ЭВМ,которые при переходе на ручной режим пилотирования в критической ситуации,часто не могут с ней(ситуацией) справиться.