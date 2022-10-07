РПЛ страдает от судейских решений. Образовался порочный круг ошибок арбитров

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вчера, 16:08

Сначала засуживают, затем вытягивают.

Главный инструмент влияния на работу арбитров – тирады боссов больших клубов. Комментарии Федуна мы слушали совсем недавно, теперь такой же эффект оказывают слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига. В такой парадигме главный вопрос – как жить клубам, не обладающим таким влиянием?

Извращенное понимание справедливости

Сейчас главные звенья цепи – «Спартак» и «Краснодар». «Красно-белые» постепенно отходят от постоянной критики судей – этим занимались Леонид Федун и Зарема Салихова, а их в клубе больше нет. Новый виток был запущен как раз в матче москвичей и южан. Мы помним, как Александр Черников получил сомнительное удаление от Кирилла Левникова (хавбек легко коснулся шеи Мозеса, а тот демонстративно упал, держась за нее). Его признали правильным – а вот Александру Соболеву за удар локтем по лицу Литвинова должны были показывать вторую желтую.

И хоть развития эта ситуация не получила, бомба замедленного действия взорвалась позже – в матче с ЦСКА . 3 пенальти в ворота «Краснодара» не устроили Владимира Хашига, он прошелся по главному арбитру поединка:

И снова столичный клуб, и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат. Мы четко фиксируем, что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными клубами, очень часто появляются нефутбольные факторы, влияющие на результат. Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, привлечем для данного расследования правоохранительные органы.

ЭСК РФС ошибок в действиях Сергея Иванова не увидел, но «Краснодар» получил своеобразную компенсацию. В матче с «Крыльями Советов» легко мог схлопотать удаление защитник «быков» Кайо. Алексей Сухой вторую желтую бразильскому футболисту показывать не стал, зато комиссия установила, что это все-таки стоило сделать:

«Крылья Советов» написали обращение по нескольким пунктам, ЭСК его рассмотрела. По части пунктов признали ошибку арбитра, в частности, вторая желтая карточка Кайо на 87-й минуте, где он ногу вытягивает не вполне корректно», — отмечает глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Есть и еще одна грубая ошибка – не засчитанный гол «Крыльев» на 81-й минуте. Каманцев отметил, что проблема связана скорее с отсутствием необходимого оборудования для фиксации, но что делать «Крыльям», которые недобрали 2 очка и остаются вплотную к зоне стыков?

«Локомотив» ведет себя тише, но страдает не реже

Дважды арбитры ошибочно удаляли футболистов «Локомотива». Первый пример – матч с «Химками» (3:0). От решения Ивана Сиденкова пострадал защитник москвичей Марк Мампасси – Резиуан Мирзов мог убегать в контратаку на левом фланге, однако Мампасси успел накрыть его. Да, была отмашка и возможно футболист на желтую наиграл. Но красная за момент, в котором у соперника не было явной возможности забить гол, — ошибка. Так трактовала эпизод ЭСК РФС .

И если в том матче такое решение не повлияло на исход, то удаление Максима Ненахова в 11-м туре против «Урала» предопределило поражение (2:4). Латераль в подкате грубо срубил Юрия Газинского. Экспертно-судейская комиссия, объясняет ошибку Сергея Иванова так:

Контакт с ногой соперника был произведен неполной стопой и, самое важное, что во время контакта нога игрока «Урала» находилась навесу, что очевидно смягчило его последствия. Данное обстоятельство позволяет комиссии сделать вывод о том, что судья должен был ограничиться предупреждением игроку «Локомотива», а вмешательство ВАР комиссия считает необоснованным.

Хоть несправедливое удаление и не отменяет грубых ошибок «Локо» в своей зоне, но влияние на исход матчей они оказывают, причем большое.

Страдают даже аутсайдеры

«Урал» и «Торпедо», конечно, звезд с неба не хватают, но лишать их очков судейскими решениями несправедливо – в обоих случаях коллективы лишились ничьей.

«Урал» стремился сравнять счет с «Динамо» во второй раз после того, как пропустил второй гол от Дениса Макарова на 55-й минуте. Назначь Виталий Мешков справедливый пенальти в ворота «Динамо» за то, что Сазонов завалил Эмерсона и помешал тому сыграть в мяч, — встреча могла бы сложиться по-другому.

До этого был ошибочный 11-метровый в ворота «шмелей» на 70-й минуте матча с «Краснодаром» — при отставании в один мяч такое решение тоже бьет по перспективам.

«Торпедо» свои очки набирает за счет глубокой обороны и постоянного «терпеть-биться-бороться» — но никто не заслуживает ошибок, как в добавленное время ко второму тайму встречи с «Ростовом». До ничейного результата оставалось совсем немного – однако на последних минутах Ян Бобровский назначил 11-метрвоый в ворота «Торпедо». Позднее такое решение признали ошибочным – форвард южан перед фолом Кожемякина сам фолил на оппоненте, препятствуя его продвижению к мячу.

Разница между такими инцидентами в том, что «Урал» или «Торпедо» не может угрожать снятием с чемпионата и надеяться на необходимую реакцию. А страдают после громких заявлений представителей грандов именно такие коллективы – лучше судейская система в России не становится. Сейчас остается ждать, пока цикл ошибок рефери вернется к «Спартаку» и начнется новый круг.