Федотов оценил работу арбитра Левникова на матче ЦСКА — «Динамо»

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вчера, 19:45

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Кирилла Левникова в матче 12-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо».

«Игра была сложной, но Левников хорошо отработал. Многие возмущаются эпизодом с вне игры на 43-й минуте, но это проблема помощника, но никак не Левникова. После розыгрыша свободного удара забили гол. На 55-й и на 78-й минуте были сложные эпизоды, но Левников и в них разобрался. Эти эпизоды абсолютно игровые. На 55-й Сазонов вместе с нападающим двигались вперед, боролись оба за мяч. Сазонов пытается играть мяч и делает это. После этого случится ударом по воротам, а потом падение. Никакого нарушения со стороны защитника „Динамо“ я не вижу. Они оба применяли руки. Нормальная борьба. По падению Чалова на 78-й: не любой контакт в штрафной — одиннадцатиметровый. Чалову нужно было продолжать движение вперед, а не оставлять и подгибать ноги.