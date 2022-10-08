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Федотов оценил работу арбитра Левникова на матче ЦСКА — «Динамо»

вчера, 19:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Кирилла Левникова в матче 12-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо».

«Игра была сложной, но Левников хорошо отработал. Многие возмущаются эпизодом с вне игры на 43-й минуте, но это проблема помощника, но никак не Левникова. После розыгрыша свободного удара забили гол. На 55-й и на 78-й минуте были сложные эпизоды, но Левников и в них разобрался. Эти эпизоды абсолютно игровые. На 55-й Сазонов вместе с нападающим двигались вперед, боролись оба за мяч. Сазонов пытается играть мяч и делает это. После этого случится ударом по воротам, а потом падение. Никакого нарушения со стороны защитника „Динамо“ я не вижу. Они оба применяли руки. Нормальная борьба. По падению Чалова на 78-й: не любой контакт в штрафной — одиннадцатиметровый. Чалову нужно было продолжать движение вперед, а не оставлять и подгибать ноги.

В конце матча тоже не было штрафного. Игрок ЦСКА сам оставляет руку и падает, понимая, что он не успевает к мячу. Паршивлюк не фолил. Это хорошая работа Левникова. Меня все устроило», — сказал Федотов.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:48
Попробуй против кирюши скажи плохо))
Сп62
Сп62 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:39
Если попадают в штанги, почему не попасть в Шунина?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:22
Федотов стабильно слеп по отношению к ЦСКА, так что ничего удивительного... Но конечно Чалов сегодня всего Шунина обстрелял...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:30
Ни о чем
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:23
Лукавит, ждал три пенальти
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:21
Федотову нужно разбираться с Чаловым, Федя целится в вратаря, просто фантастика, запорол 5-6 моментов попадая в вратаря.
nf59jxky75f9
nf59jxky75f9
вчера в 20:16
Всех всё устроило
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:50
По пятибальной шкале что поставим?)
Гость
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