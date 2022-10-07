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ЭСК одобрила все решения Виталия Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»

вчера, 15:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия РФС одобрила все решения Виталия Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит» (3:0). На официальном сайте РФС сказано:

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с неудалением игрока «Спартака» Наиля Умярова на 23-й минуте матча и неудалением игрока «Спартака» Квинси Промеса на 45-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартак-Москва» №18 Наиля Умярова на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с игроком команды «Зенит» №54 Далером Кузяевым, по мнению членов комиссии, должны расцениваться как безрассудное поведение, связанное с неправильным использованием рук, так как с его стороны не было акцентированного ударного движения, рука игрока «Спартака» была выставлена в сторону движения соперника.

По этим причинам и ввиду отсутствия чрезмерной силы со стороны данного игрока комиссия считает, что судья должен был вынести предупреждение игроку команды «Спартак» №18 Наилю Умярову за безрассудное поведение.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартак-Москва» №10 Квинси Промеса на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с игроком команды «Зенит» №55 Родригао, по мнению большинства членов комиссии, не угрожали безопасности соперника и должны расцениваться как безрассудное поведение, так как контакт открытыми шипами с телом соперника был произведен вскользь, без усилия и продавливания, что говорит об отсутствии чрезмерной силы в этом контакте.

По этим причинам комиссия считает, что судья должен был вынести игроку команды «Спартак» №10 Квинси Промесу, не думавшему о безопасности соперника, предупреждение за безрассудное поведение.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:09
В Питере ныть
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:17
Рыжий, Рыжий конопатый !))
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Спартак получил индульгенцию ЭСК на безрассудное поведение. Теперь, что для других - красное, для Спартака - жёлтое.
jytfas
jytfas
вчера в 20:34
Высоко поднятой прямой ногой,шипами в область сердце - и это не КК ?!?
ай да мешок с ......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:09, ред.
Да по-боку...на этот ЭСК....
Все знают что следующие 2 матча между данными командами в Питере..на "РазгромАрене"......и ничто не изменит сложившиеся крупнопобедные домашние традиции...ни игрок "с неправильным использованием рук"...ни другой игрок "нежно и ласково касающийся игроков соперника шипами бутс"....ни Мешковы-Кукуяны-Кукуляки...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:06
    3_DEIVID_5
    3_DEIVID_5 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 18:02
      dok66
      dok66
      вчера в 18:01
      Ну и хорошо , что без очередного скандала
      Boricku
      Boricku
      вчера в 18:00
      Лучше пусть идут газ по деоевням проводить.
      adekvat
      adekvat
      вчера в 17:59
      Опять все против спартака.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      вчера в 17:52, ред.
      А мы разве на балете?! Или забыли как Кержаков Диканя выносил коленом в голову и извинился только на следующий день СМСкой?!
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 17:50
      В Зените всегда ноют! После поражений и ничьих у них все становятся виноватыми кроме них самих!
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 17:12
      Надо бы "Газпрому" в эту комиссию купить нескольких бразильцев.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 17:09
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 17:03
        "...ввиду отсутствия чрезмерной силы"-это ВЫСШИЙ КЛАСС!!! А кто определил,каким динамометром этот необходимый для нарушения толчок??? А как же вес противоборствующих игроков,сочетание их скоростей,кочки на поле,луч солнца в глаза,Аннушка,пролившая масло? Надо всё это заложить в новую,уточнённую программу ВАРева,которую с удовольствием разработают аффилированные с руководством мирового,европейского и национального футбола фирмы.Да,ещё цвет кожи,расу,номер гендера и отношение к СВО.
        Zak11
        Zak11
        вчера в 17:02
        Удивительно конечно, что это происходит в российском футболе.
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        вчера в 17:00
        Т.е. удар шипами бутсы вскользь, без продавливания...ахахаха)))) - это нормально???? Т.е. можно шипами вскользь выкосить человеку верхний ряд зубов...вскользь...так...ненароком...и ничего за это не будет.Оригинально
        Futurista
        Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 16:43
        Он...
        makkie
        makkie
        вчера в 16:42
        А Сирожа Семак успел арбитров "кАзлами" обозвать?))
        ABir
        ABir
        вчера в 16:27
        Проигрывать надо уметь
        Kolenok
        Kolenok
        вчера в 16:02
        На перекошеное лицо Семака больно смотреть,съешь стейк Сережа!
        u26s77zah23f
        u26s77zah23f
        вчера в 16:01
        Просто надо играть а не ныть
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 15:59
        Кто это там против Газпрома ?))
        MS SQL Server MVP
        MS SQL Server MVP
        вчера в 15:57, ред.
        Началось нытье Зенита. Очевидно, что ключевой игрока это Барриос, а не Малком.

        Но надо отметить что уровень тренера Семака здесь показателен. Игроки играя без него способны дать результаты и не факт что они как минимум будут хуже текущих.

        Не все оказывается продается ) стало РФС на принцип - ибо часто на предвзятость судей по отношению к соперникам Зенита была, а тут судья честен. Всем командам стоит обратить внимание, что не умея забивать и забивать и оборонятся нельзя выиграть. И это не важно кто и как судит до моментов например удаленияю. Но и с ними можно и в меньшинстве выиграть. Держать оборону и забить в контратаке или при стандарте.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 15:51
        На нет и суда нет...
        Байкал-38
        Байкал-38
        вчера в 15:46
        Чуда какое то!
        Мешков отсудил против Зенита. да ещё и за Спартак и оказался прав!!!
        Гость
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