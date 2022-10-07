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ЭСК РФС прокомментировала гол «Крыльев Советов» в ворота «Краснодара»

вчера, 15:54
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что решение не засчитывать гол «Крыльев советов» в ворота «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ (0:0) было ошибочным. На сайте РФС сказано:

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия принимала такое решение только на основании видеосъемки данного игрового эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной командой «Крылья Советов». Однако, во время проведения матчей в распоряжении видео ассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем «Матч ТВ», на основании которых и принимаются решения в матче.

Комиссия констатирует тот факт, что ни один из ракурсов данного игрового эпизода, имеющихся в распоряжении видео ассистентов судей от «Матч ТВ», не предоставлял возможности иметь очевидные доказательства того факта, что мяч после удара по воротам игроком команды «Крылья Советов» №24 Романа Евгеньева полностью пересек линию ворот. По этой причине ВАР не мог вмешаться и исправить решение судейской бригады в данном игровом эпизоде. В свою очередь, комиссия отмечает, что судья матча находился в рекомендованной позиции, с которой физически не мог видеть деталей эпизода, а именно, пересек ли мяч полностью линию ворот, и по этой причине комиссия не может признать решение судьи очевидно ошибочным.

Что касается ассистента судьи, то комиссия отмечает, что он, находясь в правильной позиции на линии предпоследнего игрока обороняющейся команды для контроля положения вне игры, также физически не мог увидеть четко пересечение мяча линии ворот на несколько сантиметров, так как линию обзора мяча ему перекрывал вратарь команды «Краснодар» Матвей Сафонов, в связи с чем, комиссия также не может признать решение ассистента очевидно ошибочным.

В случае наличия ракурса с камеры безопасности стадиона у вещателя матча «Матч ТВ» и, если бы этим ракурсом мог воспользоваться видео-ассистент судьи, гол следовало бы засчитать, но, к сожалению, данного ракурса во время трансляции не было.

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Источник: rfs.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
Таким образом, их этого "разъяснения" следует, что судье рекомендуют именно ту позицию, с которой он не может видеть пересечение мячом линии ворот. Ну, ничего, вратарь подскажет: он всегда в верной позиции.
stavr74
stavr74 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 18:49
Это Россия
у нас как обычно всё , через задницу
memphis
memphis
вчера в 18:45
Задолбали КС со всех сторон... Убивают футбол и желание у игроков в регионах
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:31
А судьи кто ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
... и толпы дураков это хавают, проникаясь "важностью" подобных расследований.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:04
Изумительное решение !
И овцы целы и волки сыты ))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 17:58, ред.
А зачем её закупать, если в мутной воде лучше денежные знаки ловятся... ?
Ведь если всё как в Англии сразу будет ясно - в игре на поле, тогда надо увольнять людей в ЭСК РФС, занимающихся поиском подобной "скрытой правды".
А разве можно это допустить, если там сидят кум/сват/брат/любовница и муза того же Дюкова, Колоскова и им подобной пи*добратии ?
Бoрат
Бoрат ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:53
Ты абсолютно прав, что у нас никакой электроники уже давным давно не производят.
Но ВАРом то почему то пользуемся
Что мешало и эту систему закупить...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 17:49, ред.
Потому что в РФ промышленную электронику не производят. Нет проектных институтов, инженеров, технологов и рабочих рук. Ничего нет.
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:30
Стоп
Совсем недавно смотрел Лигу чемпионов и там в каком то из матчей в похожем эпизоде судья дал свисток, показал всем пальцем на браслет на руке
Таким образом сработала технология автоматического взятия ворот
Почему то думал, что везде , где работает вар , так же используется и эта система..
Почему у нас в РПЛ её не используют?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 17:27
Может гол и был, но Сафонов тащил красиво. И было бы просто обидно, в моменте, если бы его тогда засчитали. Сам по себе этот гол почти ничего не решал для Краснодара. Крысам бы помог, конечно. И вины судей практически нет. Не могли видеть. Это не тандем Левников+Спам.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:56, ред.
Мало того,что все теперь кормят бездельников от "ай-ти", так ещё скандалов стало больше, как и непоняток. Раньше во всём был виноват был один главный судья, а теперь, при проклятом ВАРеве, убивающем спортивную составляющую игры, 4 человека у на поле и у кромки его, два у экрана, и куча толкующих и проверяющих.
"А пуд как был,он так и есть-16 килограмм".
Kosmos58
Kosmos58 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:52
Я краснодарец! Вам же ясно написано, что ВАРу не было возможности "увидеть" эпизод!!!
mmpwy3nk5g6w
mmpwy3nk5g6w
вчера в 16:49
Очень похоже что началась травля Краснодара, кто же заказчик...
makkie
makkie
вчера в 16:33
Интересно было бы послушать комментарии Хашига и Галицкого.
Но они уже в кустах спрятались, ведь судьи помогли их команде.
Так и живём!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 16:28
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:24
    Краснодар в следующей игре с Крыльями вернуть должен долг.
    fjy7hs5kv49n
    fjy7hs5kv49n
    вчера в 15:56
    Крыльям от этого не легче
    Гость
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