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Булыкин: «Тюкавину стоит десять раз подумать перед уходом из „Динамо“»

вчера, 14:30

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на слова агента нападающего московского клуба Константина Тюквина, который заявил, что его клиент может покинуть «бело-голубых», если не будет получать игровое время.

Тюкавин — форвард хороший, сто процентов мог бы играть в приличном зарубежном клубе, но сейчас, конечно, вряд ли такое возможно из-за ситуации вокруг. Сомневаюсь, что какой-то хороший европейский клуб будет брать футболиста с российским паспортом сейчас.

Продать можно... Вопрос, в какой клуб. И нужно ли уходить из «Динамо», ведь если уходить, то точно не в среднюю команду. Тюкавину стоит десять раз подумать, прежде сделать такой выбор. Думаю, что «Динамо» все еще может повысить уровень Тюкавина, воспитать его и продать дороже, но уже попозже.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:45
Эти агенты могут мозги за94 любому. Парень явно с перспективой и обязательно должен заиграть. У него стиль, как у молодого Стрельцова. Терять такого игрока непозволительно любому клубу.
pomor45
pomor45
вчера в 17:32
Затюкают Тюкаквина в Динамо.
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 17:32
Если уйдёт из Динамо виноват Шварц,если нет,то гл.тренер Герты.
ДСА
ДСА
вчера в 16:02
Если не выпускают, то надо уходить, если есть куда.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:00
Есть пещера с сокровищами. Надо только сказать:
Сим, сим Зенит! Откройся!
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:54
Не хочет сидеть на месте
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:49
Слова агента и "думы" Тюкавина могут очень сильно отличаться друг от друга.
Capral
Capral
вчера в 14:47
Сейчас Смолов выглядит предпочтительнее. Он опытный, да и мастерства побольше, что и доказал в игре с ЦСКА. Тюкавин молод, себя еще полностью не реализовал. Ну посмотрим, возможно Йоканович даст ему время. Всеже лучше, чем по арендам бегать или за Химки играть у Гогниева....
vwv5qxcdd52d
vwv5qxcdd52d
вчера в 14:34
Он уже явно больше раз подумал
Гость
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