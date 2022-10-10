Булыкин: «Тюкавину стоит десять раз подумать перед уходом из „Динамо“»

Бывший футболист «Динамо» отреагировал на слова агента нападающего московского клуба , который заявил, что его клиент может покинуть «бело-голубых», если не будет получать игровое время.

Тюкавин — форвард хороший, сто процентов мог бы играть в приличном зарубежном клубе, но сейчас, конечно, вряд ли такое возможно из-за ситуации вокруг. Сомневаюсь, что какой-то хороший европейский клуб будет брать футболиста с российским паспортом сейчас.

Продать можно... Вопрос, в какой клуб. И нужно ли уходить из «Динамо», ведь если уходить, то точно не в среднюю команду. Тюкавину стоит десять раз подумать, прежде сделать такой выбор. Думаю, что «Динамо» все еще может повысить уровень Тюкавина, воспитать его и продать дороже, но уже попозже.