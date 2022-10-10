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Комличенко — о борьбе за первое место: «На нас никто не ставит»

вчера, 10:50

Форвард «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о гонке за чемпионство в РПЛ.

Заботит ли нас отставание от «Зенита»? Вообще ничего не думаем об этом. Нам нравится, хотим оставаться впереди. На нас никто не ставит, что мы будем бороться за медали, а нам это только в плюс.

«Зенит» потерял очки в Воронеже? Тоже без разницы. Отталкиваемся от своей игры.

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Все комментарии
FC RSM
FC RSM ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:31, ред.
Какой разгром? Ростов ещё в первом тайме был намного острее Краснодара, второй тайм лишь логическое завершение начатого. Ростов закономерно переиграл Краснодар.
В свое время он также должен был обыграть Сочи, но тем удалось чудом сохранить ничью.
ОПС
ОПС
вчера в 12:58
Сомневаться все таки приходится.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:53
Самый большой плюс Ростова, как мне кажется, это отсутствие давления со стороны руководства клуба и со стороны болельщиков. Руководство не ставит перед Карпиным и его подопечными непосильных задач, не заставляет их "прыгать выше головы", а болельщики воспринимают команду такой, какая она есть, с её плюсами и минусами. А когда нет давления сверху, когда команда чувствует любовь и поддержку болельщиков - играть гораздо легче. Если эта ситуация не изменится в худшую сторону (а предпосылок к этому пока нет), то от Ростова можно ждать любых сюрпризов по итогам сезона. Но не думаю, что даже если Ростов окажется, например на 5-6 месте, то кто-то кинет "камень в огород" команды Карпина.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:33
Ростов может и за чемпионство побороться, если вдруг, леги питерские смоются из Зенита....
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:31
Могут и за награды зацепиться, если ЦСКА со Спартаком начнёт лихорадить, ну и конечно что то надо делать с обороной.
Capral
Capral
вчера в 11:23
Чтобы бороться за чемпионство надо состав иметь чемпионский. У Ростова состав средний, да и тренер тоже. С учетом того, что в этом сезоне Динамо и Локомотив не играют как надо, у Ростова есть шанс побороться за 4е место.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Loko57 (раскрыть)
вчера в 11:09
Глядя на вчерашнюю игру особенно в первом тайме и на протяжении всей игры в обороне, хочется спросить: "А зачем им кто то будет чего то не позволять?"
Вчера Ростову откровенно повезло. Быки растранжирили кучу моментов, а в концовке должны были сравнивать счёт. Ростов отскочил, да к тому же удаление и пенальти сыграло большую роль в матче.
Вот скажите честно вы реально думаете, что Ростов может составить конкуренцию Зениту?
На сегодня в нашем чемпионате нет таких команд. А говорить, что "не позволят" можно и про Факел с Уралом.
Понимаю, что многие недолюбливают Зенит и при каждом случае говорят, что он всё купил. Но посмотрите просто по составу и игре и приведите хоть один довод в пользу Ростова или любой другой команды.
Шансов ни у кого нет, а проиграть Зенит может только сам себе. Такова реальность на сегодняшний день.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:08
Нужно просто хорошо играть...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:05
Глупые журналисты задают вопрос игроку Ростова о борьбе за чемпионство. Правильно Николай съехал с этой темы
У Ростова девятый бюджет в лиге. Проблема с глубиной состава. На замену выходят молодые 19-20 летние игроки что бы просто освежить игру
Как можно в здравом уме задавать вопросы про борьбу с Зенитом за чемпионство?
В запасе у Зенита сидят игроки сборной России. А у Ростова если выбывают 2-3 игрока основы, то их просто некем заменить
Capral
Capral
вчера в 11:04, ред.
Ростов выдыхается- это видно. Зенит чемпион. За призы бороться будут ЦСКА и Спартак. Ростов может побороться в кубке, но тоже, при определенной доле везения....
hg57rfndp2t3
hg57rfndp2t3
вчера в 11:04
Потому что это реально вам не по силам
chzp9xgqc646
chzp9xgqc646
вчера в 11:03
Какое первое место?????
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:58, ред.
Сейчас в принципе не надо заикаться о золоте, там Зенит без конкуренции. Главное отталкиваться от себя и уже после зимней паузы будет видно, кто на что претендует.
Самое главное быть где-то рядом и если Зенит конкретно расслабиться, то тогда ловить хоть какой-то шанс.

Да вчера Ростов добыл волевую победу, но тут больше Краснодар виноват.
Краснодар ведя 2:0 мог забивать ещё и по идеи должен быть разгром, но не использовав столько моментов, пропустили необязательный гол и поплыли, плюс ещё и удаление очередное от Кайо. В конце могли и сравнять, но штанга спасла ростовчан.

Если смотреть на оборону Ростова, то видно что очки будут терять, и много.
Loko57
Loko57
вчера в 10:57
Вам просто это не позволят, как бы грустно это не было!
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