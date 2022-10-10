Комличенко — о борьбе за первое место: «На нас никто не ставит»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о гонке за чемпионство в РПЛ.
Заботит ли нас отставание от «Зенита»? Вообще ничего не думаем об этом. Нам нравится, хотим оставаться впереди. На нас никто не ставит, что мы будем бороться за медали, а нам это только в плюс.
«Зенит» потерял очки в Воронеже? Тоже без разницы. Отталкиваемся от своей игры.
Самое главное быть где-то рядом и если Зенит конкретно расслабиться, то тогда ловить хоть какой-то шанс.
Да вчера Ростов добыл волевую победу, но тут больше Краснодар виноват.
Краснодар ведя 2:0 мог забивать ещё и по идеи должен быть разгром, но не использовав столько моментов, пропустили необязательный гол и поплыли, плюс ещё и удаление очередное от Кайо. В конце могли и сравнять, но штанга спасла ростовчан.
Если смотреть на оборону Ростова, то видно что очки будут терять, и много.
Самое главное быть где-то рядом и если Зенит конкретно расслабиться, то тогда ловить хоть какой-то шанс.
Да вчера Ростов добыл волевую победу, но тут больше Краснодар виноват.
Краснодар ведя 2:0 мог забивать ещё и по идеи должен быть разгром, но не использовав столько моментов, пропустили необязательный гол и поплыли, плюс ещё и удаление очередное от Кайо. В конце могли и сравнять, но штанга спасла ростовчан.
Если смотреть на оборону Ростова, то видно что очки будут терять, и много.
У Ростова девятый бюджет в лиге. Проблема с глубиной состава. На замену выходят молодые 19-20 летние игроки что бы просто освежить игру
Как можно в здравом уме задавать вопросы про борьбу с Зенитом за чемпионство?
В запасе у Зенита сидят игроки сборной России. А у Ростова если выбывают 2-3 игрока основы, то их просто некем заменить
У Ростова девятый бюджет в лиге. Проблема с глубиной состава. На замену выходят молодые 19-20 летние игроки что бы просто освежить игру
Как можно в здравом уме задавать вопросы про борьбу с Зенитом за чемпионство?
В запасе у Зенита сидят игроки сборной России. А у Ростова если выбывают 2-3 игрока основы, то их просто некем заменить
Вчера Ростову откровенно повезло. Быки растранжирили кучу моментов, а в концовке должны были сравнивать счёт. Ростов отскочил, да к тому же удаление и пенальти сыграло большую роль в матче.
Вот скажите честно вы реально думаете, что Ростов может составить конкуренцию Зениту?
На сегодня в нашем чемпионате нет таких команд. А говорить, что "не позволят" можно и про Факел с Уралом.
Понимаю, что многие недолюбливают Зенит и при каждом случае говорят, что он всё купил. Но посмотрите просто по составу и игре и приведите хоть один довод в пользу Ростова или любой другой команды.
Шансов ни у кого нет, а проиграть Зенит может только сам себе. Такова реальность на сегодняшний день.
Вчера Ростову откровенно повезло. Быки растранжирили кучу моментов, а в концовке должны были сравнивать счёт. Ростов отскочил, да к тому же удаление и пенальти сыграло большую роль в матче.
Вот скажите честно вы реально думаете, что Ростов может составить конкуренцию Зениту?
На сегодня в нашем чемпионате нет таких команд. А говорить, что "не позволят" можно и про Факел с Уралом.
Понимаю, что многие недолюбливают Зенит и при каждом случае говорят, что он всё купил. Но посмотрите просто по составу и игре и приведите хоть один довод в пользу Ростова или любой другой команды.
Шансов ни у кого нет, а проиграть Зенит может только сам себе. Такова реальность на сегодняшний день.