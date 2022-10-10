Комличенко — о борьбе за первое место: «На нас никто не ставит»

Форвард «Ростова» порассуждал о гонке за чемпионство в РПЛ .

Заботит ли нас отставание от «Зенита»? Вообще ничего не думаем об этом. Нам нравится, хотим оставаться впереди. На нас никто не ставит, что мы будем бороться за медали, а нам это только в плюс.

«Зенит» потерял очки в Воронеже? Тоже без разницы. Отталкиваемся от своей игры.