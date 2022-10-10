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Головин: «Время в „Базеле“ пошло Чалову на пользу»

вчера, 11:35

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об игре нападающего ЦСКА Федора Чалова после аренды в «Базель».

Мне сложно сказать, есть ли прямая связь между его арендой в «Базель» и нынешней результативностью, но если смотреть со стороны, то время, проведенное в Швейцарии, действительно пошло ему на пользу. Возможно, в чем-то он повзрослел, иначе стал смотреть на какие-то жизненные моменты, приобрел какие-то новые навыки как игрок. Хотя всегда считал его хорошим нападающим. Для меня это было понятно и до его аренды.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:05
Он похоже биатлоном там увлекся , бьет в десяточку, т.е. строго во вратаря.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:51
Но мазать стал больше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:14
Ошибок стало меньше чем было!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:09
Про Чалова уже не скажешь, что он молодой и перспективный, тем не менее время и возможности для совершенствования и улучшения у него есть. И, я думаю, что командировка в "Базель" добавила Федору, как минимум, "мужицкого опыта", взрослости, если можно так сказать. Пока он смотрится неплохо, если добавить работоспособности, трудолюбия - результат будет (надеюсь).
gcperrzr28qx
gcperrzr28qx
вчера в 11:40
Это вспышка, скоро потухнет...
27z3m3u3bhs5
27z3m3u3bhs5
вчера в 11:38
Косячить научился знатно
Гость
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