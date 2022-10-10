Головин: «Время в „Базеле“ пошло Чалову на пользу»

Полузащитник «Монако» высказался об игре нападающего ЦСКА после аренды в «Базель».

Мне сложно сказать, есть ли прямая связь между его арендой в «Базель» и нынешней результативностью, но если смотреть со стороны, то время, проведенное в Швейцарии, действительно пошло ему на пользу. Возможно, в чем-то он повзрослел, иначе стал смотреть на какие-то жизненные моменты, приобрел какие-то новые навыки как игрок. Хотя всегда считал его хорошим нападающим. Для меня это было понятно и до его аренды.