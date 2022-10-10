Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть продаёт»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом времени своего клиента.
Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер дает, столько он и играет. Но всему есть какой-то предел — если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем — у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.
У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги. Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять.
Что касается реплики Сафонова по-существу, то она в значительной мере
справедлива, и является попыткой привлечь внимание ТШ к очевидному факту,
что времени Костик получает недостаточно.
Конечно, такие попытки в исполнении агентов не сильно корректны, но суть
от этого не меняется- Костя в этом сезоне лишь в трёх случаях выпускался
в старте и проводил при этом на поле 70+ минут.
Во всех этих трёх случаях он забивал (Спартаку, Нижнему и Уралу), а его оценки за матч были наивысшими (7+).
Всего команда провела в сезоне 15 официальных матчей, включая кубковые,
но даже в кубке Тюкавина не выпускают в основе, что объяснить довольно трудно
Что касается реплики Сафонова по-существу, то она в значительной мере
справедлива, и является попыткой привлечь внимание ТШ к очевидному факту,
что времени Костик получает недостаточно.
Конечно, такие попытки в исполнении агентов не сильно корректны, но суть
от этого не меняется- Костя в этом сезоне лишь в трёх случаях выпускался
в старте и проводил при этом на поле 70+ минут.
Во всех этих трёх случаях он забивал (Спартаку, Нижнему и Уралу), а его оценки за матч были наивысшими (7+).
Всего команда провела в сезоне 15 официальных матчей, включая кубковые,
но даже в кубке Тюкавина не выпускают в основе, что объяснить довольно трудно