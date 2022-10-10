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Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть продаёт»

вчера, 11:50

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом времени своего клиента.

Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер дает, столько он и играет. Но всему есть какой-то предел — если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем — у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.

У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги. Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять.

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Все комментарии
протон
протон ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:40
По мне так имеет право - Тюкавин уже посильнее Смолова, которому этой зимой уже 33, а первому еще есть куда расти и может вырасти в весьма приличного игрока если будет практика.
По голам (если не считать пенки), то у них по 3 в этом сезоне, при этом у Смолова намного больше игрового времени. При одинаковом времени на поле уверен у Тюкавина было бы больше голов
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:08
А причём сейчас в этой теме Гогниев ???
Ты так и не можешь освободиться от своего яда .
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:02
Смотря какой тренер. В Юве Аллегри всё решает. И это краховая ситуация. Он не хочет приобретение перспективной молодёжи. Ему подавайте 25 +++ . Зачем заморачиваться с молодёжью, когда можно приобрести готовых. Тренер - трутень !( загубил команду . Дибала который вынужден был уйти в Рому .
Capral
Capral
вчера в 14:50
    баск
    баск
    вчера в 14:45
      Capral
      Capral
      вчера в 14:38
        баск
        баск
        вчера в 14:33
          Capral
          Capral
          вчера в 14:28
            баск
            баск
            вчера в 14:26
            Это твои проблемы, не лезь ко мне с ними.
            Ещё раз сказать?))
            Capral
            Capral
            вчера в 14:26
            Я отношусь с Уважением к настоящим футболистам ДИНАМО, футболистам прошлого, которые не мечтали удрать в Челси или Зенит. Которые играли за ромбик на груди. А те, кто сегодня в Динамо, а завтра в Зените или еще где- для меня чужие.
            Capral
            Capral
            вчера в 14:24
              баск
              баск
              вчера в 14:20
              Вот когда научишься с уважением относиться к игрокам и тренерам Динамо,
              тогда может и отвечу, а до тех пор ко мне даже не лезь
              Capral
              Capral
              вчера в 14:09
              Паша, а что же ты молчал, когда физрук недоделанный мариновал Костю после прихода Смолова? Что поменялось?
              баск
              баск
              вчера в 13:58, ред.
              Да никуда Костик не уходит, и Динамо его никуда не продаёт.

              Что касается реплики Сафонова по-существу, то она в значительной мере
              справедлива, и является попыткой привлечь внимание ТШ к очевидному факту,
              что времени Костик получает недостаточно.

              Конечно, такие попытки в исполнении агентов не сильно корректны, но суть
              от этого не меняется- Костя в этом сезоне лишь в трёх случаях выпускался
              в старте и проводил при этом на поле 70+ минут.
              Во всех этих трёх случаях он забивал (Спартаку, Нижнему и Уралу), а его оценки за матч были наивысшими (7+).

              Всего команда провела в сезоне 15 официальных матчей, включая кубковые,
              но даже в кубке Тюкавина не выпускают в основе, что объяснить довольно трудно
              Capral
              Capral ответ Caniggia (раскрыть)
              вчера в 13:09
              А какими такими, позволь осведомиться?
              Capral
              Capral
              вчера в 13:08
              Конечно, Йоканович мог бы попробовать смастерить сдвоенный центр Смолов-Тюкавин, как раньше играли. Но это решать тренеру.
              zech8n635w82
              zech8n635w82
              вчера в 13:05
              Не надо парню на лавке мариноваться
              Caniggia
              Caniggia
              вчера в 12:59
              Раскидываться такими нападающими, как Тюкавин - это безумие! Тюкавин на сегодняшний день, пожалуй, самый перспективный молодой российский нападающий!
              Capral
              Capral ответ Ironigor (раскрыть)
              вчера в 12:59
              Ты бы занимался Гогниевым лучше....
              Capral
              Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
              вчера в 12:45, ред.
                makkie
                makkie
                вчера в 12:42
                В Сафонова вселился дух Селюка )))
                Агенты - зло в российском футболе. Особенно такие говорливые как Сафонов.
                Звезда по имени Солнце
                Звезда по имени Солнце
                вчера в 12:18, ред.
                В ход пошли агентские штучки-дрючки.
                Сами они обращаться не хотят, так как деньги не плохие и можно на скамейке посидеть, но заявить на весь мир из-за угла это мы можем.
                После таких слов понятно, что Сафонову до самого Тюкавина пофиг, для него это только товар, который можно выгоднее продать, ну а если что "товар" может и на складе полежать, деньги капают.
                Нормальный агент попросил бы встречи с руководством, с тренером, обсудили бы все нюансы и в зависимости от результатов приняли бы решение удовлетворяющее все стороны.
                Тюкавин перспективный игрок, но крайне не стабилен.
                К Косте отношусь симпатией так как знаю его отца, по хоккею с мячом, в этом виде спорта он легенда.
                Но тут не про Тюкавиных, а про скользкую натуру агентов.
                ДСА
                ДСА
                вчера в 12:11
                Только зарплату предложат поменьше.
                ANATOLY KANDAUROV
                ANATOLY KANDAUROV
                вчера в 11:56
                А агенту известно, что тренер не продает игроков.? Трансферами занимается менеджмент. А тренер стаит, или не ставит игрока исходя из своего видения игры.
                Ironigor
                Ironigor
                вчера в 11:51
                От Йокановича пора уже освободить платёжную ведомость клуба.
                Гость
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