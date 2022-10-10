Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть продаёт»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» , высказался об игровом времени своего клиента.

Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер дает, столько он и играет. Но всему есть какой-то предел — если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем — у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.

У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги. Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять.