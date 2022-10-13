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Бышовец: «Йокановичу нужно дать доработать до конца сезона»

вчера, 20:10

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о работе Славиши Йокановича в «Динамо».

Матч с «Оренбургом» — хороший шанс избавиться от проблем. После ничьей с ЦСКА нужно провести анализ и сделать необходимые выводы. «Динамо» имеет в составе целую группу игроков хорошего уровня. Возможно, не хватает взаимопонимания с новым тренером, но от матча к матчу организация игры и реализация моментов будет улучшаться. Есть проблема в обороне. Наверное, это проблема тренера, который столкнулся с незнанием нашего чемпионата.

Может ли «Динамо» отправить Йокановича в отставку, если клуб проиграет «Оренбургу»? Не думаю, что это удобное время, чтобы делать перемены на тренерском посту. Это может привести к отрицательным результатам в дальнейшем, потому что уже проделана определенная работа. Йокановичу нужно дать доработать до конца сезона.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:50
Ну тут больше динамовцы должны решать за отставку или нет, я сильно не лезу.
А Бышовец просто зарекомендовал себя с этой стороны.
После далёкого 1988 года там где он везде провал и скандалы.
Dinamo
Dinamo
вчера в 23:06
Правильно. После окончания сезона пригласим Калитвинцева возвращать в Премьер-Лигу.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:23
Ну тогда, я тоже- предлагаю Спартаку дать время поработать. Пусть парень набирается опыта.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:11
До зимней паузы обязательно надо дать время. Дальше видно будет.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:15
А в чем он не прав? Вы за отставку Йокановича?
6dcf7g64np36
6dcf7g64np36
вчера в 20:12
часто менять тренера - не залог успеха...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:11
Бышовец ещё тот советник...
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