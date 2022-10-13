Бышовец: «Йокановичу нужно дать доработать до конца сезона»

Бывший тренер сборной России высказался о работе в «Динамо».

Матч с «Оренбургом» — хороший шанс избавиться от проблем. После ничьей с ЦСКА нужно провести анализ и сделать необходимые выводы. «Динамо» имеет в составе целую группу игроков хорошего уровня. Возможно, не хватает взаимопонимания с новым тренером, но от матча к матчу организация игры и реализация моментов будет улучшаться. Есть проблема в обороне. Наверное, это проблема тренера, который столкнулся с незнанием нашего чемпионата.

Может ли «Динамо» отправить Йокановича в отставку, если клуб проиграет «Оренбургу»? Не думаю, что это удобное время, чтобы делать перемены на тренерском посту. Это может привести к отрицательным результатам в дальнейшем, потому что уже проделана определенная работа. Йокановичу нужно дать доработать до конца сезона.