Педринью не собирается покидать «Локомотив»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педринью, заявил, что его клиент останется в московском клубе.
Перемены в «Локомотиве»? Педринью все равно остается. Он будет продолжать выполнять свой контракт с клубом.
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педринью, заявил, что его клиент останется в московском клубе.
Перемены в «Локомотиве»? Педринью все равно остается. Он будет продолжать выполнять свой контракт с клубом.
Оттуда бразильцы не просто не хотят уходить, они уже российские паспорта стали делать!
Оттуда бразильцы не просто не хотят уходить, они уже российские паспорта стали делать!