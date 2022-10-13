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Педринью не собирается покидать «Локомотив»

вчера, 17:41

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педринью, заявил, что его клиент останется в московском клубе.

Перемены в «Локомотиве»? Педринью все равно остается. Он будет продолжать выполнять свой контракт с клубом.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 18:03, ред.
Ему тоже надо сделать паспорт России
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:02
Надеюсь останется, хорош парень, сильнее Малкома
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:56
Если честно, то я вас не понимаю. Вы о чём?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:56
Не знаю такого
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:53
Самое хлебное место в Зените.
Оттуда бразильцы не просто не хотят уходить, они уже российские паспорта стали делать!
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:51
Это просто слова
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:51
Как то кто то первым запустил челлендж среди агентов и теперь нечто подобное мы слышим каждый день.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:43
А Зачем уходить с хлебного места...
Гость
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