Губерниев считает, что в будущем Талалаев может возглавить сборную России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении на должность главного тренера «Торпедо».

Андрей Талалаев проработал со мной два вечера после Лиги Чемпионов и бац — он трудоустроился. В совпадения мы верить не будем, потому что нам не впервые устраивать на работу замечательных людей. Но если говорить серьезно — интеллектуал, блестящий игрок в футбол, человек, способный рассказать простым людям, что делать на футбольном поле — точно способен донести мысль одиннадцати игрокам, которые выходят на футбольное поле. С одной стороны, грустно, мы нечасто будем видеться с Талалаевым, но тренер должен работать и тренировать. Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него!

Хочу обратиться к остальным экспертам, которые временно не тренируют, Рахимов, Шалимов и остальные: «Ребята, не переживайте, мы вас скоро всех трудоустроим».

Сможет ли Талалаев поднять «Торпедо»? Безусловно, он сделает максимум для этого. В противном случае поставили бы меня или вас, и мы благополучно конкурировали бы со Слуцким.