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Губерниев считает, что в будущем Талалаев может возглавить сборную России

вчера, 17:28

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Андрея Талалаева на должность главного тренера «Торпедо».

Андрей Талалаев проработал со мной два вечера после Лиги Чемпионов и бац — он трудоустроился. В совпадения мы верить не будем, потому что нам не впервые устраивать на работу замечательных людей. Но если говорить серьезно — интеллектуал, блестящий игрок в футбол, человек, способный рассказать простым людям, что делать на футбольном поле — точно способен донести мысль одиннадцати игрокам, которые выходят на футбольное поле. С одной стороны, грустно, мы нечасто будем видеться с Талалаевым, но тренер должен работать и тренировать. Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него!

Хочу обратиться к остальным экспертам, которые временно не тренируют, Рахимов, Шалимов и остальные: «Ребята, не переживайте, мы вас скоро всех трудоустроим».

Сможет ли Талалаев поднять «Торпедо»? Безусловно, он сделает максимум для этого. В противном случае поставили бы меня или вас, и мы благополучно конкурировали бы со Слуцким.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:00
Одного лыжника неподецки штырит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04
Губа , опять чушь несёшь !)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:35
сейчас сборную может возглавить даже биатлонист
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:24
Очевидное - это, когда око видит, да зуб неймёт.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:13
Ещё спортлото, русское лото и прочие подобные тусовки.
pomor45
pomor45
вчера в 18:10
Интеллектуал это взрослый синоним школьного ботаника. Мрачное будущее предрекает Губерниев нашей сборной.
shlomo
shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:52
Очевидное - настораживает...:)))

Всё хорошо. Могло быть, конечно, и лучше. Ненамного, но лучше. А могло быть и хуже. Намного, но хуже. Так ведь и никак могло быть! И не просто - никак, а никак, нигде и никогда....
memphis
memphis
вчера в 17:48
Губер по прежнему несёт дичь
y6nm5kez5fzu
y6nm5kez5fzu
вчера в 17:35
Дурак дурака видит издалека
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:33
Губерниев ещё тот эксперт.
Уровень Губерниева это шоу на ТНТ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:31
Все возможно.
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