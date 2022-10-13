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Хаджи: «Все игроки „Спартака“ провалили прошлый сезон»

вчера, 19:59

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о том, что нападающий Квинси Промес получил приз «Золотой кабан».

С мнением болельщиков тяжело тягаться, они по-своему видят футбол. Поэтому с их выбором Промеса как лучшего игрока прошлого сезона надо считаться. С ними спорить бесполезно. Значит, Промес им больше нравится, по их мнению, именно Квинси приносит больше яркости футболу. Кто, по моему мнению, лучший футболист «Спартака» прошлого сезона, однозначно сказать нельзя. Сезон провальный был для всех. Все были плохими.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:01, ред.
Он что, не в курсе, что кроме чемпионата были еврокубки, в которых Спартак удивил всех со знаком плюс, сыграл более, чем достойно.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 21:13
Что-то изменилось в этом плане?
ABir
ABir
вчера в 21:09
Все - это все равно, что никто. Так не бывает. Хаджи следует определиться, раз уж полез давать интервью
makkie
makkie
вчера в 20:36
В чемпионате провальный, разговоров нет.
Зато взяли Кубок России и вышли в 1/8 ЛЕ с первого места в группе - это определённо успех, с которым нельзя не считаться.
djaich
djaich
вчера в 20:25
"Все были плохими."

В сезоне когда в кои то веки за российскую команду не было стыдно в еврокубках? А на национальный чемпионат без разницы, он при подобном раскладе абсолютно вторичен.
Сп62
Сп62
вчера в 20:18
Лучший среди остальных. И так бывает.
wcw9e9dqpfzx
wcw9e9dqpfzx
вчера в 20:02
Это он к чему
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:01
Есть тут у многих мнение, что спартачи всегда лучше всех... пафос второе имя.
Гость
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