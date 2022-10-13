Хаджи: «Все игроки „Спартака“ провалили прошлый сезон»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о том, что нападающий получил приз «Золотой кабан».

С мнением болельщиков тяжело тягаться, они по-своему видят футбол. Поэтому с их выбором Промеса как лучшего игрока прошлого сезона надо считаться. С ними спорить бесполезно. Значит, Промес им больше нравится, по их мнению, именно Квинси приносит больше яркости футболу. Кто, по моему мнению, лучший футболист «Спартака» прошлого сезона, однозначно сказать нельзя. Сезон провальный был для всех. Все были плохими.