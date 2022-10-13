Хаджи: «Все игроки „Спартака“ провалили прошлый сезон»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о том, что нападающий Квинси Промес получил приз «Золотой кабан».
С мнением болельщиков тяжело тягаться, они по-своему видят футбол. Поэтому с их выбором Промеса как лучшего игрока прошлого сезона надо считаться. С ними спорить бесполезно. Значит, Промес им больше нравится, по их мнению, именно Квинси приносит больше яркости футболу. Кто, по моему мнению, лучший футболист «Спартака» прошлого сезона, однозначно сказать нельзя. Сезон провальный был для всех. Все были плохими.
Зато взяли Кубок России и вышли в 1/8 ЛЕ с первого места в группе - это определённо успех, с которым нельзя не считаться.
Зато взяли Кубок России и вышли в 1/8 ЛЕ с первого места в группе - это определённо успех, с которым нельзя не считаться.
В сезоне когда в кои то веки за российскую команду не было стыдно в еврокубках? А на национальный чемпионат без разницы, он при подобном раскладе абсолютно вторичен.
В сезоне когда в кои то веки за российскую команду не было стыдно в еврокубках? А на национальный чемпионат без разницы, он при подобном раскладе абсолютно вторичен.