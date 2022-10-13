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Силкин: «Возможно, игроки „Динамо“ не понимают Йокановича»

вчера, 18:07

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о работе Славиши Йокановича в московском клубе.

Понятно, что болельщики всегда ждут победы, но мне кажется, в команде что‑то не то творится: нет какой‑то сконцентрированности, игры. То ли не понимают игроки тренера, то ли не хотят понимать. Происходит что‑то не очень хорошее. «Динамо» явно не показывает той красивой игры, которая была в прошлом сезоне.

Виноват ли Йоканович? Да нет. Понятно, что научить игроков созидать гораздо сложнее, чем разрушать. А получается так, что в первых турах «Динамо» легко забивало по два мяча, а потом отдавало инициативу, пыталось играть по счету, но не получалось. Теряли очки, что‑то не так. Могут ли убрать тренера в случае поражения от «Оренбурга»? Не знаю, надо у руководителей спрашивать. Как правило, когда команда теряет очки, головы летят.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 20:56
Уж кто бы говорил, а не этот физрук.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:53
Полностью с Вами согласен!!! Если Силкин такой умный и открытый, пусть непосредственно Йокановичу задаст вопрос- почему, так, а не иначе? Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Ну, а уж какой Силкин стратег, мы все хорошо помним....
qud882yrt76r
qud882yrt76r
вчера в 18:42
критиковать всегда легче...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:41
Если сказать по делу нечего, то лучше вообще не открывать рот. Говорят же: молчание - золото.
Capral
Capral
вчера в 18:27
Задрал уже, Сергей Николаевич!!! Скажи прямо- хочу в Динамо на должность ГТ. Зачем заниматься мелким шантажом, писать свои глупые домыслы?! Ты же не в команде, понятия не имеешь, что там происходит. Ведь не зелёный пацан уже, чтобы вбросы притивные делать. Без тебя разберутся, Не переживай, Силкин, такого конфликта как у тебя был с Вороной, Самедом и Семшовым- у Йокановича не будет. Серб- человек достойный, если что не так пойдет- сам напишет, по собственному. Хотя на его месте, я давно ушел бы сам. Работать в таких условиях- себя не уважать....
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:19
Тебя тоже не очень понимали
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:11
Наймите же уже переводчика!
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