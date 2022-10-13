Силкин: «Возможно, игроки „Динамо“ не понимают Йокановича»

Бывший тренер «Динамо» высказался о работе в московском клубе.

Понятно, что болельщики всегда ждут победы, но мне кажется, в команде что‑то не то творится: нет какой‑то сконцентрированности, игры. То ли не понимают игроки тренера, то ли не хотят понимать. Происходит что‑то не очень хорошее. «Динамо» явно не показывает той красивой игры, которая была в прошлом сезоне.

Виноват ли Йоканович? Да нет. Понятно, что научить игроков созидать гораздо сложнее, чем разрушать. А получается так, что в первых турах «Динамо» легко забивало по два мяча, а потом отдавало инициативу, пыталось играть по счету, но не получалось. Теряли очки, что‑то не так. Могут ли убрать тренера в случае поражения от «Оренбурга»? Не знаю, надо у руководителей спрашивать. Как правило, когда команда теряет очки, головы летят.