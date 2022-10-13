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Семак: «Ловрен — это профессионал до мозга костей»

вчера, 16:52

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о текущем уровне игры защитника Деяна Ловрена.

На мой взгляд, касаемо большей части проведенных им матчей, он смотрится достаточно уверенно. Как работал, так и работает на сто процентов всегда — это профессионал до мозга костей. То, что периодически у большинства футболистов бывают удачные или неудачные сезоны, в этом нет ничего странного. Конечно, он готовится к чемпионату мира, чтобы показать себя и помочь национальной сборной. Это тоже дополнительный стимул — подготовка к лучшему турниру, который есть на уровне сборных.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:32
едва ли Сергей разбирается в костном мозге
вегетарианец же ..
pomor45
pomor45 ответ 5xp7zztbrzs4 (раскрыть)
вчера в 18:35
Тренер до мозга костей, а надо бы головного мозга.
pomor45
pomor45
вчера в 18:34
Хорошее было бы качество, если бы человек мог думать костным мозгом, а так лучше бы до головного мозга.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:13
А меня лично ситуация с массовым выигрышном агентов смитов забавляет.
Парень делает необычные массовые ставки и за долгое время это проскочило.
Да и правилами это не запрещено.

А вот теперь смотрите чем это интересно.

На протяжении долгого времени одни и те же пользователи с постоянством набирали много бонусных очков для конкурса, спокойно выигрывали группу и на последний день у них был большой багаж очков. Они и разыгрывали в основном первые три заветных места. Остальные, которые кое как выигрывали группу практически не имели в группе "Яшина" шанс на победу, ну только если шальная ставка на счёт выстрелит.
Сейчас же многие напряглись.
Теперь в 10 группах надо не просто набрать больше 33100 очков, придётся тратить всё накопленное, так как если он ещё раз стрельнет, даже на 15-20 тысяч, особенно числа так 30 октября, то почти все пролетят, если не все в этих 10 группах. И все усилия за месяц напрасны, останутся с очками у разбитого корыта.
Так, что интрига в этом месяце будет по полной.
5xp7zztbrzs4
5xp7zztbrzs4
вчера в 17:11
Семак слабый тренер
8mdnsh2nkp62
8mdnsh2nkp62
вчера в 16:53
Зато с основным мозгом у него большие проблемы
Гость
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