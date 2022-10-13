Семак: «Ловрен — это профессионал до мозга костей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о текущем уровне игры защитника Деяна Ловрена.
На мой взгляд, касаемо большей части проведенных им матчей, он смотрится достаточно уверенно. Как работал, так и работает на сто процентов всегда — это профессионал до мозга костей. То, что периодически у большинства футболистов бывают удачные или неудачные сезоны, в этом нет ничего странного. Конечно, он готовится к чемпионату мира, чтобы показать себя и помочь национальной сборной. Это тоже дополнительный стимул — подготовка к лучшему турниру, который есть на уровне сборных.
вегетарианец же ..
вегетарианец же ..
Парень делает необычные массовые ставки и за долгое время это проскочило.
Да и правилами это не запрещено.
А вот теперь смотрите чем это интересно.
На протяжении долгого времени одни и те же пользователи с постоянством набирали много бонусных очков для конкурса, спокойно выигрывали группу и на последний день у них был большой багаж очков. Они и разыгрывали в основном первые три заветных места. Остальные, которые кое как выигрывали группу практически не имели в группе "Яшина" шанс на победу, ну только если шальная ставка на счёт выстрелит.
Сейчас же многие напряглись.
Теперь в 10 группах надо не просто набрать больше 33100 очков, придётся тратить всё накопленное, так как если он ещё раз стрельнет, даже на 15-20 тысяч, особенно числа так 30 октября, то почти все пролетят, если не все в этих 10 группах. И все усилия за месяц напрасны, останутся с очками у разбитого корыта.
Так, что интрига в этом месяце будет по полной.
Парень делает необычные массовые ставки и за долгое время это проскочило.
Да и правилами это не запрещено.
А вот теперь смотрите чем это интересно.
На протяжении долгого времени одни и те же пользователи с постоянством набирали много бонусных очков для конкурса, спокойно выигрывали группу и на последний день у них был большой багаж очков. Они и разыгрывали в основном первые три заветных места. Остальные, которые кое как выигрывали группу практически не имели в группе "Яшина" шанс на победу, ну только если шальная ставка на счёт выстрелит.
Сейчас же многие напряглись.
Теперь в 10 группах надо не просто набрать больше 33100 очков, придётся тратить всё накопленное, так как если он ещё раз стрельнет, даже на 15-20 тысяч, особенно числа так 30 октября, то почти все пролетят, если не все в этих 10 группах. И все усилия за месяц напрасны, останутся с очками у разбитого корыта.
Так, что интрига в этом месяце будет по полной.