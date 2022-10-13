Семак: «Ловрен — это профессионал до мозга костей»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о текущем уровне игры защитника Деяна Ловрена.

На мой взгляд, касаемо большей части проведенных им матчей, он смотрится достаточно уверенно. Как работал, так и работает на сто процентов всегда — это профессионал до мозга костей. То, что периодически у большинства футболистов бывают удачные или неудачные сезоны, в этом нет ничего странного. Конечно, он готовится к чемпионату мира, чтобы показать себя и помочь национальной сборной. Это тоже дополнительный стимул — подготовка к лучшему турниру, который есть на уровне сборных.