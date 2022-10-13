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Свищев: «ФИФА и УЕФА поддались на общую русофобскую провокацию»

вчера, 19:06

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о позиции ФИФА и УЕФА относительно сборной России и российских клубов.

Когда ФИФА допустит Россию до международных соревнований? Никто не знает. Сейчас трудно что-либо предсказать. Мы всегда считали, что ФИФА и УЕФА — это монстры с человеческим лицом, которые имеют твердую позицию и ни перед кем не прогибаются. Они же устраивали встречи с президентами разных стран, вели переговоры на равных, с ними встречался в том числе и наш президент.

Но то, что ФИФА и УЕФА отстраняют наши сборные и клубы от предстоящих соревнований, доказывает, что теперь они тоже ведут себя как марионетки, которые не могут выстоять перед спонсорскими деньгами или под давлением западных стран. Это печально. К сожалению, Инфантино и Чеферин прогнулись и поддались на общую русофобскую провокацию.

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