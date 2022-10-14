Никифоров: «Не могу назвать Промеса лучшим в истории „Спартака“»

Бывший защитник «Спартака» оценил игру форварда команды .

Промес — лучший футболист в истории «Спартака»? Конечно, нет! Он много забивает, да. Но чтобы называть его лучшим в истории «Спартака»… Слушайте, были такие легенды, как Дасаев, Черенков. Один Черенков чего стоит! Гаврилов, Цымбаларь. Я не беру наше поколение. Я бы так не сравнивал.

Черенков и Промес — разные вселенные? Полностью согласен. Промес — хороший иностранец, который выполняет свою работу, забивает мячи. Хотелось бы еще, чтобы он эти мячи забивал в дерби, в главных играх. Но он молодец, в данной ситуации набрал действительно неплохую форму, они неплохо смотрятся в связке с Соболевым.