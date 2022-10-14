Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Никифоров: «Не могу назвать Промеса лучшим в истории „Спартака“»

вчера, 16:30

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров оценил игру форварда команды Квинси Промеса.

Промес — лучший футболист в истории «Спартака»? Конечно, нет! Он много забивает, да. Но чтобы называть его лучшим в истории «Спартака»… Слушайте, были такие легенды, как Дасаев, Черенков. Один Черенков чего стоит! Гаврилов, Цымбаларь. Я не беру наше поколение. Я бы так не сравнивал.

Черенков и Промес — разные вселенные? Полностью согласен. Промес — хороший иностранец, который выполняет свою работу, забивает мячи. Хотелось бы еще, чтобы он эти мячи забивал в дерби, в главных играх. Но он молодец, в данной ситуации набрал действительно неплохую форму, они неплохо смотрятся в связке с Соболевым.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гладилин против того, чтобы «Спартак» покупал легионеров
Сегодня, 18:57
Баринов больше не собирается болеть за «Локомотив»
Сегодня, 17:41
Роднина — о том, может ли Дзюба стать депутатом: «Качества у него есть»
Сегодня, 17:21
Гогниев: «В „Химках“ идёт становление команды»
Сегодня, 17:16
Булыкин: «В первом тайме „Торпедо“ выглядел лучше»
Сегодня, 16:53
Кухарчук: «Рассчитывали на победу»
Сегодня, 16:51
Сортировать
Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 05:29, ред.
Если уж говорить об истории,необходимо учитывать уровень лиги, а он сейчас гораздо ниже чем в ссср, без слез не взглянешь. Ну а так Симонян, по сравнению с тем поколением, нынешние игроки это мальчики подающие мячи.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:15
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Ты реально очень далёк от Спартака.
    Тем забавнее, что пытаешься рассуждать о наших делах и ярлыки вешать. Всех гребёшь под одну гребёнку. Очень удобно и необъективно!
    makkie
    makkie
    вчера в 21:13
    Тупые вопросы от журналистов.
    Сами провоцируют, а потом обвиняют болельщиков Спартака. Покажите хоть одного КБ, кто считает Промеса лучшим игроком в истории клуба? Да нет таких, а если и есть - то персофаны Квинси.
    В общем, уровень журналистики пробивает очередное дно.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:03
    Не каждому дано из Сантоса попадать в Барселону или Реал! Кому то в Зенит путь заказан, видимо чтобы повысить рождаемость в СПБ!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 19:55
    Не.... без вариантов....
    Там в Каринтиансах-Сантосах-Флуминенсах до 2066-го года очередь расписана...
    На путешествия...в далёкую северную страну...из которой спустя полтора месяца вернулся один из богатейших ныне бразильцев....Юри Альберто...)))
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:24
    Еще есть шанс попасть в Зенит!)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 19:22
    Вы про Фернандо ??
    Хороший игрок...
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 19:20
    Что интересно, Промеса "лучшим в истории Спартака" называют все кроме спартачей!)))
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Кого Севильей проверяют а кого китаем!)
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 19:14, ред.
    Хотел написать что долго пытался осмыслить твое первое предложении, но как оказалось у тебя весь пост одним предложением написан!) А отвечаю по поводу невнятной фразы "спартачам иностранцы нравятся больше это для верх над другими" - я не припомню чтобы вы вспоминали Семака, Жиркова, Гусева, Боброва, Перхуна, Федотова, Шестернева и.т.д. У вас везде Вагнер Лав!!! Так что не надо учить других тому чего сами не можете!!! Мы все помним Тихонова, Цымбаларя, Черенкова и.т.д. Но сейчас в Спартаке играет Промес и он лучший, не только в Спартаке но и в РПЛ! Странно было бы в нынешнем чемпионате вспоминать например Андрюху Тихонова!
    djaich
    djaich ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 18:59
    Кого вспоминать 20-25летним болельщикам? Мостового, Валеру, Цымбаларя, Хлестова, Тихонова, Кечинова, Титова? Ну так они их в игре видеть не видели. Предлагаете верить на слово и просто прославлять их как былинных героев, а на нынешних игроков надменно поплевывать, так как они при любом раскладе не будут оправдывать ожиданий тех, кому рассказывали про тогдашних "всемогущих суперменов-атлантов" былых времен? Новым поколениям нужны собственные герои и примеры для подражания. Промес, как раз, в кои то веки вернул нас всех в атмосферу того Спартака 80-90х, так как показывает класс свойственный тому поколению, и он на несколько голов выше тогдашних Робсонов и Маркао. Так что к нынешнему признанию Промеса как, возможно, лучшего игрока своего, нынешнего, поколения в Спартаке необходимо относиться спокойно и положительно, ибо достоин.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 18:30
    А он и не претендует
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:05
    Непонятно, кто называет Квинси лучшим в истории. Все разговоры сводятся к тому, что он один из лучших, но не далее. Поэтому все споры здесь надуманные и не стоят выеденного яйца.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:58
    Промес - "Севильей" на качество проверенный...

    Неплохой игрок...почти хороший...с командами нижней части таблицы вообще топ...ну и с лидерами ...когда у тех 5 бразильцев не на поле...

    Наверное - Лучше Роши...но хуже Видича...
    Zak11
    Zak11
    вчера в 17:48
    Нельзя проводить такие сравнения. Дасаев, Черенков, Родионов, Цымбаларь, Гаврилов - это легендарные игроки, которые вбили золотыми буквами свои фамилии в историю Спартака. Промес может встать в ряд с ними, но это вопрос времени и насколько его хватит в принципе
    sv_1969
    sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Вот тут соглашусь с Вами!
    Zak11
    Zak11 ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 17:45, ред.
    Я бы сказал, что Промес - лучший легионер Спартака. Всё таки Алекс у нас не долго был, Веллитон сдулся после двух классных сезонов, Луис Адриано не всегда играл на высоком уровне. Возможно Мозес тоже входит в топ лучших легионеров, но Промес однозначно самый лучший.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:33, ред.
    Я очень далёк от психологии в спартаке причём во все времена, они не ценят своих особенно нынешний спартак, говоря спартак имею ввиду и болельщиков, если по-честному то в спартаке действительно можно вспомнить много легенд где негр даже рядом не стоял, назову одного Цымбаларя, но, к сожалению, спартачам иностранцы нравятся больше это для верх над другими, иностранец для спартачей это выше чем свои, вообщем это их дело, пусть восхваляют, но промес не наиграл настолько чтобы его так высоко возвышать.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 17:19, ред.
    Промес - один из самых лучших легионеров в истории Спартака.
    Да сейчас он в прекрасной форме. Просто, молодец!
    Но у него было немало слабых игр в прошлых сезонах,
    где он сам на себя был не похож...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ sten312 (раскрыть)
    вчера в 17:16
    Промес в десять раз сильнее ноунэйма Караскаля
    sten312
    sten312
    вчера в 17:03
    Если Промес лучший,то что за уровень народной суринамской команды....
    ABir
    ABir
    вчера в 16:50
    Всегда будет казаться, что кто-то был лучше, а потом еще будет
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 16:38
    Но не плохой же.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     