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Б. Игнатьев: «Не думаю, что травма Кутепова — серьёзная беда для „Торпедо“»

вчера, 16:24

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о травме защитника «Торпедо» Ильи Кутепова.

Грош цена команде, которая будет испытывать такие волнения из-за потери одного футболиста. Не думаю, что травма Кутепова настолько серьезная беда для «Торпедо». Хотя в ситуации «автозаводцев», наверное, потеря любого игрока из основной обоймы будет представлять какой-то тактический дисбаланс.

Талалаев найдет замену Кутепову, как и все команды, которые испытывают проблемы из-за травм своих футболистов. Я бы не стал заострять особое внимание на отсутствии Кутепова. Чем выше квалификация тренера, тем проще выходить из подобных ситуаций.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:41
А я думаю,что потеря.И никто ничего доказать уже не сможет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:04
Борис Петрович не думает, а тренеру приходится думать.
drug01
drug01
вчера в 17:57
Это не беда но очередная проблема!
hq3n3f6bwf6v
hq3n3f6bwf6v
вчера в 17:05
Скорее наоборот - подспорье
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
У Торпедо беда за бедой . Толкового менеджмента не хватает , которые бы выстроили правильно работу клуба и решил задачи с составом, чистка старого и приобретение качественных игроков. И как говорится,
а иначе вам удачи не видать.
Гость
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