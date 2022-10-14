Б. Игнатьев: «Не думаю, что травма Кутепова — серьёзная беда для „Торпедо“»

Бывший тренер сборной России высказался о травме защитника «Торпедо» .

Грош цена команде, которая будет испытывать такие волнения из-за потери одного футболиста. Не думаю, что травма Кутепова настолько серьезная беда для «Торпедо». Хотя в ситуации «автозаводцев», наверное, потеря любого игрока из основной обоймы будет представлять какой-то тактический дисбаланс.

Талалаев найдет замену Кутепову, как и все команды, которые испытывают проблемы из-за травм своих футболистов. Я бы не стал заострять особое внимание на отсутствии Кутепова. Чем выше квалификация тренера, тем проще выходить из подобных ситуаций.