Тукманов: «Шансы выбраться со дна турнирной таблицы у „Торпедо“ есть»

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил шансы «автозаводцев» на сохранение прописки в РПЛ.
Шансы выбраться со дна турнирной таблицы у «Торпедо» есть, даже учитывая их непростое расписание. Только шансами надо пользоваться. Многое будет зависеть от психологического настроя игроков – надо, чтобы они поверили в себя. Если Талалаев сумеет убедить футболистов, что они могут играть лучше, то все будет хорошо.
Здесь на передний план выйдет именно психология и моральная подготовка к матчам. Надеюсь, что Талалаев сумеет перестроить игру команды. «Автозаводцы» могут повторять такие успехи, как недавняя победа над ЦСКА, ведь у них футболисты не со двора пришли – это сформировавшиеся игроки. Все будет зависеть от них самих.