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Тукманов: «Шансы выбраться со дна турнирной таблицы у „Торпедо“ есть»

вчера, 15:28

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил шансы «автозаводцев» на сохранение прописки в РПЛ.

Шансы выбраться со дна турнирной таблицы у «Торпедо» есть, даже учитывая их непростое расписание. Только шансами надо пользоваться. Многое будет зависеть от психологического настроя игроков – надо, чтобы они поверили в себя. Если Талалаев сумеет убедить футболистов, что они могут играть лучше, то все будет хорошо.

Здесь на передний план выйдет именно психология и моральная подготовка к матчам. Надеюсь, что Талалаев сумеет перестроить игру команды. «Автозаводцы» могут повторять такие успехи, как недавняя победа над ЦСКА, ведь у них футболисты не со двора пришли – это сформировавшиеся игроки. Все будет зависеть от них самих.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:34
Урал же зделал рывок!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:14
Но всплыть на поверхность и глотнуть кислорода-вряд ли.
gk969q3wuney
gk969q3wuney
вчера в 15:53
Если бог поможет
drug01
drug01
вчера в 15:52
Надо верить в лучшее
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:42
Шансов мало
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
Полностью с Вами солидарен. Лично отказался играть в этот месяц на ставках. С учётом прошлого месяца
4ustpaeazbth
4ustpaeazbth
вчера в 15:32
Только они минимальны
Гость
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