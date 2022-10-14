Тукманов: «Шансы выбраться со дна турнирной таблицы у „Торпедо“ есть»

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил шансы «автозаводцев» на сохранение прописки в РПЛ .

Шансы выбраться со дна турнирной таблицы у «Торпедо» есть, даже учитывая их непростое расписание. Только шансами надо пользоваться. Многое будет зависеть от психологического настроя игроков – надо, чтобы они поверили в себя. Если Талалаев сумеет убедить футболистов, что они могут играть лучше, то все будет хорошо.