Б. Игнатьев прокомментировал назначение Талалаева в «Торпедо»

Бывший тренер сборной России оценил новость о назначении на пост наставника «Торпедо».

Не могу сказать, какие шансы у «Торпедо» выбраться из подвала турнирной таблицы, учитывая непростой календарь игр, но времени у команды много. Главное, как будет проведен зимний перерыв, когда все уедут на сборы. Там должны будут провести селекционную работу, ревизию, с учетом прихода нового специалиста, отсюда можно будет начать движение вперед. Практика показывает, что именно в этот период можно перезагрузить команду и начать выстраивать новую хорошую игру.