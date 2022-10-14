Б. Игнатьев прокомментировал назначение Талалаева в «Торпедо»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил новость о назначении Андрея Талалаева на пост наставника «Торпедо».
Не могу сказать, какие шансы у «Торпедо» выбраться из подвала турнирной таблицы, учитывая непростой календарь игр, но времени у команды много. Главное, как будет проведен зимний перерыв, когда все уедут на сборы. Там должны будут провести селекционную работу, ревизию, с учетом прихода нового специалиста, отсюда можно будет начать движение вперед. Практика показывает, что именно в этот период можно перезагрузить команду и начать выстраивать новую хорошую игру.
Ближайшие матчи у «Торпедо» против очень сложных оппонентов, но цепляться за очки нужно со всеми командами. Думаю, что Талалаева брали в клуб с прицелом на то, что он будет бороться с командами уровня ЦСКА и «Спартака». У Андрея Викторовича богатый опыт работы в командах невысокого уровня, где нужно не только использовать потенциал игроков, но и показывать силу воли в каждой игре. Он умеет биться за каждое очко. Помимо грамотности в выстраивании тренировочного процесса Талалаев еще умеет вдохновлять идеями игроков.
Александр Бородюк ушёл не потому, что не хотел тренировать команду, а по причине, что с таким составом просто не удержаться в РПЛ.
Не знаю чем руководство не устроил Савичев, но по моему мнению ему надо было дать поработать. Единственное, что можно понять, то, что с ним был разговор о временном пребывании в должности главного, пока не найдут другого.
А чем Талалаев поможет Торпедо?
Борис Петрович Игнатьев сказал пару слов о его умении, но точно подметил, что он работает только со слабыми командами и собственно ничего не достигал в своей жизни.
Тут сразу два вопроса.
Первый: "Почему Талалаева не зовут к себе сильные команды?".
Второй: "Почему если он такой замечательный не возьмёт команду и не выиграет сначала вторую лигу, потом первую и РПЛ, ну а потом и лигу чемпионов?".
Ответ на первый вопрос: "Потому что реально в нём не видят качественного специалиста".
Ответ на второй вопрос: "Смотрите ответ на первый вопрос и то, что помимо знаний и умении надо ещё и материал качественный иметь".
Если Торпедо заметно не усилиться реально сильными игроками, то от прямого вылета им не спастись и не важно кто их тренировать будет, хоть Анчелотти, хоть Пеп с Клоппом на пару.
Александр Бородюк ушёл не потому, что не хотел тренировать команду, а по причине, что с таким составом просто не удержаться в РПЛ.
Не знаю чем руководство не устроил Савичев, но по моему мнению ему надо было дать поработать. Единственное, что можно понять, то, что с ним был разговор о временном пребывании в должности главного, пока не найдут другого.
А чем Талалаев поможет Торпедо?
Борис Петрович Игнатьев сказал пару слов о его умении, но точно подметил, что он работает только со слабыми командами и собственно ничего не достигал в своей жизни.
Тут сразу два вопроса.
Первый: "Почему Талалаева не зовут к себе сильные команды?".
Второй: "Почему если он такой замечательный не возьмёт команду и не выиграет сначала вторую лигу, потом первую и РПЛ, ну а потом и лигу чемпионов?".
Ответ на первый вопрос: "Потому что реально в нём не видят качественного специалиста".
Ответ на второй вопрос: "Смотрите ответ на первый вопрос и то, что помимо знаний и умении надо ещё и материал качественный иметь".
Если Торпедо заметно не усилиться реально сильными игроками, то от прямого вылета им не спастись и не важно кто их тренировать будет, хоть Анчелотти, хоть Пеп с Клоппом на пару.
Не знаю как там и кто кому накостыляет, но надеюсь, что игроки Локо выйдут на поле заряженными и будут биться по полной.
Не знаю успеют ли они перестроиться после немецких непоняток, но буду надеяться на это. По играм было видно, что игроки особенно в обороне просто не понимали, что от них хотят. Многих я просто не узнавал, как можно так косячить. Никогда не обвиняю игроков. что они сливают тренера, но тут можно задуматься, то ли они специально так делали, то ли просто не понимали, что им делать.
Команду просто убили, но есть шанс ожить и бороться до победного.
Сезон конечно не спасти уже, но быть как можно выше надо стремиться, ну и конечно же за кубок надо побороться.
Так, что болеем и самое главное надо быть немного оптимистом, а не бегающим пессимистом с криками: "Мы все умрём".
Не знаю как там и кто кому накостыляет, но надеюсь, что игроки Локо выйдут на поле заряженными и будут биться по полной.
Не знаю успеют ли они перестроиться после немецких непоняток, но буду надеяться на это. По играм было видно, что игроки особенно в обороне просто не понимали, что от них хотят. Многих я просто не узнавал, как можно так косячить. Никогда не обвиняю игроков. что они сливают тренера, но тут можно задуматься, то ли они специально так делали, то ли просто не понимали, что им делать.
Команду просто убили, но есть шанс ожить и бороться до победного.
Сезон конечно не спасти уже, но быть как можно выше надо стремиться, ну и конечно же за кубок надо побороться.
Так, что болеем и самое главное надо быть немного оптимистом, а не бегающим пессимистом с криками: "Мы все умрём".