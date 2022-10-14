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Стукалов: «При мне Агаларов выполнял очень большой объём беговой работы»

вчера, 15:16

Бывший тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением о том, почему нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов получает мало игровой практики.

Чтобы понимать, почему Агаларов мало играет, нужно быть внутри команды и видеть ситуацию, он парень неплохой. При мне он выполнял очень большой объём беговой работы, и спринтерской в том числе, прессинговал. Гамид держал нагрузку в течение всего матча, выполнял большой объём работы.

Был ли переход в «Ахмат» ошибкой? Там сейчас новый тренерский штаб, мы не знаем, что будет дальше. Он же не должен был в Первой лиге в «Уфе» оставаться. У него было предложение из «Пари НН», но такой вариант не устроил «Уфу». У любого игрока в любом клубе может что-то пойти не так. Агаларов качественный и квалифицированный футболист, это сто процентов.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:07
Агаларов прозябает в Ахмате... так можно все прозябать на свете.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:05
Пропал "лучший бомбардир"!- невольник нохчей,
Пал, в тренировочном процессе,
С мячом на лавке и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:22, ред.
Стукалов: «При мне Агаларов выполнял очень большой объём беговой работы».
Соглашусь с мнением Стукалова . И даже больше можно сказать, Агаларов стал лучшим российским голеодором в РПЛ.

А если учитывать тот факт, что парень играл и забивал в том клубе, который вылетел в ФНЛ. Отсюда можно сделать вывод что он действительно уникальный футболист, имея в команде не самых качественных партнёров, умудрился наколотить больше всех мячей. Значит у парня есть все качества голеодора, скорость, технические характеристики, правильность в выборе позиций, мониторинг ситуации, и конечно хороший удар.

При этом перейдя в Ахмат, почему-то Таллалаев не воспользовался таким качественным игроком как Агаларов.

Не знаю по какой причине он редко давал ему шансов на поле , но это очень большой вопрос. Может быть вполне что были какие-то личные разногласия, другой причины я не вижу, тем более что игрок не был травмирован.

Потеря игрового ритма может теперь отразится не лучшим образом на игре игрока. Со сменой тренерского штаба может быть всё исправиться, и новый тренерский штаб будет больше доверять Гамиду и он станет приносить пользу команде. Теперь только время покажет. В любом случае пожелаю ему только Удачи с Ахматом. Всем Добра !
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 15:42
Всему своё время.Ещё выстрелит!
5de6s83nyetq
5de6s83nyetq
вчера в 15:25
Хороший, а вот в Ахмате потерялся...
Гость
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