Стукалов: «При мне Агаларов выполнял очень большой объём беговой работы».

Бывший тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением о том, почему нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов получает мало игровой практики.
Чтобы понимать, почему Агаларов мало играет, нужно быть внутри команды и видеть ситуацию, он парень неплохой. При мне он выполнял очень большой объём беговой работы, и спринтерской в том числе, прессинговал. Гамид держал нагрузку в течение всего матча, выполнял большой объём работы.
Был ли переход в «Ахмат» ошибкой? Там сейчас новый тренерский штаб, мы не знаем, что будет дальше. Он же не должен был в Первой лиге в «Уфе» оставаться. У него было предложение из «Пари НН», но такой вариант не устроил «Уфу». У любого игрока в любом клубе может что-то пойти не так. Агаларов качественный и квалифицированный футболист, это сто процентов.
Соглашусь с мнением Стукалова . И даже больше можно сказать, Агаларов стал лучшим российским голеодором в РПЛ.
А если учитывать тот факт, что парень играл и забивал в том клубе, который вылетел в ФНЛ. Отсюда можно сделать вывод что он действительно уникальный футболист, имея в команде не самых качественных партнёров, умудрился наколотить больше всех мячей. Значит у парня есть все качества голеодора, скорость, технические характеристики, правильность в выборе позиций, мониторинг ситуации, и конечно хороший удар.
При этом перейдя в Ахмат, почему-то Таллалаев не воспользовался таким качественным игроком как Агаларов.
Не знаю по какой причине он редко давал ему шансов на поле , но это очень большой вопрос. Может быть вполне что были какие-то личные разногласия, другой причины я не вижу, тем более что игрок не был травмирован.
Потеря игрового ритма может теперь отразится не лучшим образом на игре игрока. Со сменой тренерского штаба может быть всё исправиться, и новый тренерский штаб будет больше доверять Гамиду и он станет приносить пользу команде. Теперь только время покажет. В любом случае пожелаю ему только Удачи с Ахматом. Всем Добра !
Соглашусь с мнением Стукалова . И даже больше можно сказать, Агаларов стал лучшим российским голеодором в РПЛ.
А если учитывать тот факт, что парень играл и забивал в том клубе, который вылетел в ФНЛ. Отсюда можно сделать вывод что он действительно уникальный футболист, имея в команде не самых качественных партнёров, умудрился наколотить больше всех мячей. Значит у парня есть все качества голеодора, скорость, технические характеристики, правильность в выборе позиций, мониторинг ситуации, и конечно хороший удар.
При этом перейдя в Ахмат, почему-то Таллалаев не воспользовался таким качественным игроком как Агаларов.
Не знаю по какой причине он редко давал ему шансов на поле , но это очень большой вопрос. Может быть вполне что были какие-то личные разногласия, другой причины я не вижу, тем более что игрок не был травмирован.
Потеря игрового ритма может теперь отразится не лучшим образом на игре игрока. Со сменой тренерского штаба может быть всё исправиться, и новый тренерский штаб будет больше доверять Гамиду и он станет приносить пользу команде. Теперь только время покажет. В любом случае пожелаю ему только Удачи с Ахматом. Всем Добра !