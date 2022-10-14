Стукалов: «При мне Агаларов выполнял очень большой объём беговой работы».

Бывший тренер «Уфы» поделился мнением о том, почему нападающий «Ахмата» получает мало игровой практики.

Чтобы понимать, почему Агаларов мало играет, нужно быть внутри команды и видеть ситуацию, он парень неплохой. При мне он выполнял очень большой объём беговой работы, и спринтерской в том числе, прессинговал. Гамид держал нагрузку в течение всего матча, выполнял большой объём работы.

Был ли переход в «Ахмат» ошибкой? Там сейчас новый тренерский штаб, мы не знаем, что будет дальше. Он же не должен был в Первой лиге в «Уфе» оставаться. У него было предложение из «Пари НН», но такой вариант не устроил «Уфу». У любого игрока в любом клубе может что-то пойти не так. Агаларов качественный и квалифицированный футболист, это сто процентов.