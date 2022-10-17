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Рыбус: «Что мы изменили во втором тайме? Много чего»

вчера, 08:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус дал комментарий после матча с ЦСКА.

Почему «Спартак» был так плох в первом тайме? Наверное, соперник хорошо играл в первом тайме, контролировал мяч, быстро выбегал в контратаку. Мы не могли с этим справиться, но во втором тайме вернулись в игру, получился хороший тайм. Жаль, что матч был под контролем, а мы пропустили второй гол. Что мы изменили во втором тайме? Много чего: больше контролировали, создавали больше острых атак. Зиньковский вышел во втором тайме и хорошо провел замену — забил гол, постоянно входил в штрафную, подавал, бил по воротам.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 09:57
С такими защитниками как Рыбус и Мевлю трудно рассчитывать на надёжную оборону. Еще и Литвинова потеряли.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:44
Надо всю игру так играть как во втором
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:42
Второй тайм начали конечно резво.
djcz89pg5wn7
djcz89pg5wn7
вчера в 09:06
Но для победы этого оказалось мало
mzu48dfez96t
mzu48dfez96t
вчера в 08:27
Ещё б в защите кой-чего поменять
72kvb4esefnf
72kvb4esefnf
вчера в 08:23
и победила дружба...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:22
Перестроились ,улучшили игру.
Гость
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