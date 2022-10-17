Рыбус: «Что мы изменили во втором тайме? Много чего»

Защитник «Спартака» дал комментарий после матча с ЦСКА .

Почему «Спартак» был так плох в первом тайме? Наверное, соперник хорошо играл в первом тайме, контролировал мяч, быстро выбегал в контратаку. Мы не могли с этим справиться, но во втором тайме вернулись в игру, получился хороший тайм. Жаль, что матч был под контролем, а мы пропустили второй гол. Что мы изменили во втором тайме? Много чего: больше контролировали, создавали больше острых атак. Зиньковский вышел во втором тайме и хорошо провел замену — забил гол, постоянно входил в штрафную, подавал, бил по воротам.