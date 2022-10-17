Литвинов: «Чувствую себя не очень»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий после матча с ЦСКА.
Чувствую себя не очень. Надеюсь, что в ближайшее время поеду на МРТ.
Напомним, что футболист был заменен вчера после первого тайма.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий после матча с ЦСКА.
Чувствую себя не очень. Надеюсь, что в ближайшее время поеду на МРТ.
Напомним, что футболист был заменен вчера после первого тайма.
Здоровья Руслану, но в дерби он сыграл не очень - слишком много ошибался и в центре поля у нас гулял ветер. Итого: минус Умяров, минус Литвинов.
Остаёмся с легковесным Пруцевым и Зобниным.
Здоровья Руслану, но в дерби он сыграл не очень - слишком много ошибался и в центре поля у нас гулял ветер. Итого: минус Умяров, минус Литвинов.
Остаёмся с легковесным Пруцевым и Зобниным.