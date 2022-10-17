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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Литвинов: «Чувствую себя не очень»

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ОПС
ОПС
вчера в 10:42
Провериться, конечно надо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:37
Надеюсь нечег серьёзного нет !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:36
И игра не идет, и здоровье хворает...
makkie
makkie
вчера в 09:11
Опять травмы...
Здоровья Руслану, но в дерби он сыграл не очень - слишком много ошибался и в центре поля у нас гулял ветер. Итого: минус Умяров, минус Литвинов.
Остаёмся с легковесным Пруцевым и Зобниным.
2f9mfhumzap2
2f9mfhumzap2
вчера в 08:58
Скорейшего восстановления парню!
ABir
ABir
вчера в 08:45
Еще один игрок из основной обоймы в лазарете. Скорейшего выздоровления и возвращения Руслану!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:17
На ровном месте растянул мышцу, здоровья!
shlomo
shlomo
вчера в 07:55
Здоровья Руслан!...дай Бог без последствий...
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