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Канчельскис: «Будет борьба за второе место. Первое — понятно уже»

вчера, 22:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об итогах матча РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Я говорил, что будет ничья. Результат дерби ЦСКА — «Спартак» оставляет маленькие шансы клубам бороться за титул. Никто не хочет, но будет борьба за второе место. Первое — более-менее понятно уже. Но проиграй одна из команд, и шансов бороться за золотые медали не оставалось бы. Хотя семь-восемь очков всё равно достаточно большой отрыв.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:48
Здесь не надо быть специалистом
cska1948
cska1948
вчера в 23:10
Канчельскис: «Будет борьба за второе место. Первое — понятно уже»
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Первое уже давно понятно на много лет вперёд.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:06
Да брось, и на Семака найдется управа, обыграем их ещё
старина
старина
вчера в 22:52
Лабус аж рад донельзя
Futurista
Futurista
вчера в 22:51
Вот ни в одном чемпионате при отрыве 1 места всего в 7 очков от второго и на практически половине дистанции такого никто бы не сказал)...
Гость
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