Канчельскис: «Будет борьба за второе место. Первое — понятно уже»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался об итогах матча РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Я говорил, что будет ничья. Результат дерби ЦСКА — «Спартак» оставляет маленькие шансы клубам бороться за титул. Никто не хочет, но будет борьба за второе место. Первое — более-менее понятно уже. Но проиграй одна из команд, и шансов бороться за золотые медали не оставалось бы. Хотя семь-восемь очков всё равно достаточно большой отрыв.