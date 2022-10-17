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Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Краснодаром-2»

сегодня, 00:45
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)5 : 2Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2Матч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром-2» в Первой лиге (5:2).

К сожалению, не можем мы без ложки дёгтя. Всё, что касается атакующих действий, всё на пять с плюсом. Всё-таки «Краснодар-2» три последние игры не пропускал, и тут у нас такое голевое пиршество. Всё, что касается даже не оборонительных действий, а каких-то эпизодов… Потому что я не помню у «Краснодара» каких-то моментов, которые возникали в игровых ситуациях – был эпизод с пенальти, эпизод со стандартом.

Результативная игра? Я считаю, что мы во многих матчах имели большое преимущество. И все статистические показатели у нас – xG, входы в штрафную, количество ударов – по всем этим показателям мы являемся лидерами в лиге. Просто где-то не хватало реализации, где-то что-то не складывалось. Сегодня реализация была достаточно высокой.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:49
Чего то я не помню когда это Рубин во многих матчах имел преимущество. Обычно шла унылая игра и не более.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:41
Выиграли и ладно. Надо дальше играть.
yk55x7vr8mq4
yk55x7vr8mq4
сегодня в 07:37
Это типовые слова
sv_1969
sv_1969 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 07:36
Ну и правильно)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:35
Даже не буду читать
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:32
Обыграли краснодарский детсад))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:30
Кому-либо нужны эти его комментарии?
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 07:16
Уже нет криков об увольнении, а ещё пару побед, и будут крики - Леня лучший.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 07:08
Такие победы запомнят.
5jbq99afnpmw
5jbq99afnpmw
сегодня в 06:41
Обыгрывать Краснодар-2 вот это его уровень!
112910415
112910415
сегодня в 06:07
не сглазить бы
adekvat
adekvat
сегодня в 05:18
Раз в год и палка стреляет, даже в первой лиге.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:02
Поговорить Леня любит !
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:58
Ну всё, попёрло у Леонида.
ybpdmcfnueb2
ybpdmcfnueb2
сегодня в 04:41
и тут у нас такое голевое пиршество

Всё Лёньку на тему пожрать сносит
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:48
Кто похвалит меня лучше всех. Палка раз в год тоже может выстрелить. )
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:18
Много забили. Бещусловно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:25
Рубину с такой игрой рано в рпл!
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