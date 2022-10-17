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Мостовой: «В матче ЦСКА и „Спартака“ два очка заработал „Зенит“»

сегодня, 00:13

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об итогах матча ЦСКА против «Спартака».

Скорее, закономерный результат. ЦСКА в первом тайме владел преимуществом и имел моменты, но не всё реализовал. «Спартак» выиграл второй тайм. Мы увидели слабые стороны обеих команд, о которых говорили перед матчем. В этом матче два очка заработал «Зенит», учитывая их ничью с «Факелом».

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:19
Волна нефтегазовых вливаний случайно принесла в Петербург 2 очка сверхприбыли.
makkie
makkie
сегодня в 09:14
Зенит уже сейчас можно короновать.
Все потуги конкурентов приблизиться и обогнать их - остаются потугами.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:44
Для Зенита тур удачный. А результат матча ЦСКА - Спартак, я предсказал заранее.
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вчера в 10:19
Лучший в атаке Спартак - лучший в обороне ЦСКА = ничья.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:37
Согласен что выиграл только Зенит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:35
Зенит и без подарков справитсЯ
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:07
Зениту вообще этот тур удался: сами победили, преследователи все потеряли очки.
Izmar
Izmar
сегодня в 06:51
Будто бы Зенит в этом виноват.
55jydew7pp7z
55jydew7pp7z
сегодня в 06:45, ред.
В этом матче два очка заработал «Зенит», учитывая их ничью с «Факелом».

При чём тут уже ничья с Факелом из прошлого тура?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:43
Согласен, эта ничья в пользу Зенита...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:26
Зенит куёт своё чемпионство сам.И стойко переносит неудачи, проводя работу над ошибками.Не нужно приписывать ему очки с чужих неудач.
112910415
112910415
сегодня в 05:26
команды пополнили малость очковый запас, это пригодится
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:23
Зенит еще до начала чемпа стал чемпионом....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:02
Да что вы всё про Зенит?
Он уже чемпион, а эти команды борются за первое место только в головах неадекватных фантазёров.
45qpuph5z66n
45qpuph5z66n
сегодня в 02:31
Можно и так выразиться
ABir
ABir
сегодня в 01:58
Надо бороться за очки в каждом матче, а считать очки будем по окончании чемпионата
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:58
Мостовой на редкость умный эксперт, всё просчитал.
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