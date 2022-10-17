Мостовой: «В матче ЦСКА и „Спартака“ два очка заработал „Зенит“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об итогах матча ЦСКА против «Спартака».
Скорее, закономерный результат. ЦСКА в первом тайме владел преимуществом и имел моменты, но не всё реализовал. «Спартак» выиграл второй тайм. Мы увидели слабые стороны обеих команд, о которых говорили перед матчем. В этом матче два очка заработал «Зенит», учитывая их ничью с «Факелом».
Все потуги конкурентов приблизиться и обогнать их - остаются потугами.
Все потуги конкурентов приблизиться и обогнать их - остаются потугами.
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вчера в 10:19
Лучший в атаке Спартак - лучший в обороне ЦСКА = ничья.
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вчера в 10:19
Лучший в атаке Спартак - лучший в обороне ЦСКА = ничья.
При чём тут уже ничья с Факелом из прошлого тура?
При чём тут уже ничья с Факелом из прошлого тура?
Он уже чемпион, а эти команды борются за первое место только в головах неадекватных фантазёров.
Он уже чемпион, а эти команды борются за первое место только в головах неадекватных фантазёров.