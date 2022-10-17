Мостовой: «В матче ЦСКА и „Спартака“ два очка заработал „Зенит“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об итогах матча ЦСКА против «Спартака».

Скорее, закономерный результат. ЦСКА в первом тайме владел преимуществом и имел моменты, но не всё реализовал. «Спартак» выиграл второй тайм. Мы увидели слабые стороны обеих команд, о которых говорили перед матчем. В этом матче два очка заработал «Зенит», учитывая их ничью с «Факелом».