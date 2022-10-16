Гладилин: «У команд были моменты, дерби получилось ярким и хорошим»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил итоги матча ЦСКА и «красно-белых» в РПЛ (2:2).

Впечатления от игры очень хорошие. Предполагалось, что матч будет принципиальным для команд, ведь это дерби, так оно и вышло. Было много единоборств, были и технические ошибки и много брака, но обе команды стремились выиграть, это было видно. В первом тайме более ярко играл ЦСКА , а во втором было преимущество «Спартака», но результат закономерен. У команд были моменты, дерби получилось ярким и хорошим.

Момент с Зобниным? Он должен был сыграть надежно, тут сомнений быть не может. Что происходило в его голове, только ему известно, но так играть нельзя.

Антон Зиньковский снова переворачивает игру своим выходом на поле. Его выход планировался, игра становится ярче, когда Соболев играет на острие, а Зиньковский и Промес играют на подыгрыше. Считаю, что он заслужил играть в стартовом составе.