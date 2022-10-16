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Гладилин: «У команд были моменты, дерби получилось ярким и хорошим»

вчера, 23:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил итоги матча ЦСКА и «красно-белых» в РПЛ (2:2).

Впечатления от игры очень хорошие. Предполагалось, что матч будет принципиальным для команд, ведь это дерби, так оно и вышло. Было много единоборств, были и технические ошибки и много брака, но обе команды стремились выиграть, это было видно. В первом тайме более ярко играл ЦСКА, а во втором было преимущество «Спартака», но результат закономерен. У команд были моменты, дерби получилось ярким и хорошим.

Момент с Зобниным? Он должен был сыграть надежно, тут сомнений быть не может. Что происходило в его голове, только ему известно, но так играть нельзя.

Антон Зиньковский снова переворачивает игру своим выходом на поле. Его выход планировался, игра становится ярче, когда Соболев играет на острие, а Зиньковский и Промес играют на подыгрыше. Считаю, что он заслужил играть в стартовом составе.

Квинси Промес – ведущий игрок, задача ЦСКА состояла в том, чтобы вывести из игры Промеса, он нервничал, ЦСКА удачно сыграл против него в первом тайме, а вот во втором Квинси отдал голевую передачу, так что Промес свою задачу выполнил – сделал результативное действие.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:04
В целом зрители остались довольны.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:59
Спору нет, матч получился интересным, армейцы оба тайма играли и выделялись преимуществом а спартак лишь во втором тайме сыграл отлично на небольшом отрезке, зиньковский молоток а Федотову надо работать над реализацией, Феде нужно сто моментов, чтобы один реализовать и даже Хорхе тоже бьёт в небеса, нет дальних ударов, которые были вначале сезона, вообщем работы много.
drug01
drug01
сегодня в 00:10
Игра получилась на славу
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:57
Спартак играл по сути пол тайма. Остальное время армейцы смотрелись лучше . В первом тайме вообще гола три - четыре могли забить, но реализация хромает . Чалов один имел четыре момента , но два раза тупо махнул мимо мяча, раз мяч в небеса отправил и лишь выход один на один реализовал, что кстати с ним бывает нечасто. Соболев один момент и гол, Зиньковский то же самое, а Федя у нас с четвертого , а то и пятого , и шестого момента забивает.
Надо над реализацией работать плотнее.
В целом интересный матч получился.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:43
хорошая была игра.
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