Салах: «„Ливерпулю“ не следует сейчас думать о титуле»

Нападающий «Ливерпуля» оценил шансы своей команды на чемпионство.

На данный момент мы далеки от этого. Нужно готовиться к каждому матчу и идти от игры к игре. «Ливерпулю» не следует сейчас думать о титуле.

Я всегда стремлюсь к титулам, и я думаю, что мы будем участвовать в борьбе. Но на данный момент мы должны лишь двигаться от матча к матчу. Не стоит поддаваться давлению. Мы довольно сильно отстаем от лидеров.

Разумеется, мы постараемся стать чемпионами Англии. Это невероятная команда и замечательный клуб. Мы должны быть выше, чем сейчас. Футболисты думают о победе. Перед следующими матчами это должно придать нам сил.