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Салах: «„Ливерпулю“ не следует сейчас думать о титуле»

вчера, 18:14

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил шансы своей команды на чемпионство.

На данный момент мы далеки от этого. Нужно готовиться к каждому матчу и идти от игры к игре. «Ливерпулю» не следует сейчас думать о титуле.

Я всегда стремлюсь к титулам, и я думаю, что мы будем участвовать в борьбе. Но на данный момент мы должны лишь двигаться от матча к матчу. Не стоит поддаваться давлению. Мы довольно сильно отстаем от лидеров.

Разумеется, мы постараемся стать чемпионами Англии. Это невероятная команда и замечательный клуб. Мы должны быть выше, чем сейчас. Футболисты думают о победе. Перед следующими матчами это должно придать нам сил.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 06:45, ред.
Мне кажется Нуньес не подошел Ливерпулю или ему нужна адаптация в команде. Иногда был жадным, видимо хотел забить сам, но это могло быть чревато для команды так как команда выигрывала с минимальным счетом, а результат команды важнее всего. Было много нерешительных действий в дриблинге и не чувствовал ситуацию, переоценивал возможности при попытке перебросить мяч через вратаря.
Нужно было Рамоса или Рафу из Бенфики как мне кажется .Целостность игры не потерялось бы у Ливерпуля. Да и сама Бенфика заиграла лучше и мобильнее с уходом Нуньеса. Да Нуньес забил много голов за Бенфику, но команда была не стабильна, а этом сезоне они лидируют в чемпионате Португалии, да и с ПСЖ сыграли вничью в обоих матчах. Сейчас в Ливерпуле происходит тоже самое, он будет играть на стату. Есть разные нападающие, но жадные вредят команде, а по командной игре он не всегда сочетается.
А если брать нападающего таранного типа, то брать таких как Холланд или нужно было попробовать оставить Бентеке, все таки на втором этаже они играют лучше, чем Нуньес. А Торрес был более мастеровитее в Ливерпуле, хоть и не был нападающим таранного типа.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 02:02
Нуньес как раз таки довольно быстрый для своих габаритов. После этого эпизода был ещё один момент, когда он после классного прохода с фланга сделал отличный прострел на Трента, но тот немного не недотянулся. Минусы уругвайца- это прямолинейность и плохая реализация. В остальном парень хорош
sv_1969
sv_1969 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 22:18
Математически конечно! Спору нет!
monah-10
monah-10 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:15
Пока на сегодня и сейчас даже последняя команда АПЛ имеет шансы стать чемпионом АПЛ.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 19:17
Ливерпуль мог выиграть и 3-0, но Нуньес совсем медленный, вроде по нарезкам он был действительно хорош, как его рекламировали. То тормозил атаки, то не мог нормально пробросить мяч через кипера, то не отдал пас на открытого Салаха.
Все таки ему нужно стать зверем в атаке, он не пришел таким из Бенфики.
Показалось что Салах был единалом в команде, так уже и Нуньес такой. Салах уже таким не кажется.
Может они мяч не могут поделить теперь, хотя в командных действиях у них все нормально.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:24
Какой на фиг титул!!!
g5vwz4jx8pgj
g5vwz4jx8pgj
вчера в 18:21
он прав, играть нужно лучше...
drug01
drug01
вчера в 18:20
Надо просто успешно играть
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