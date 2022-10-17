Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение своей команды в матче Ла Лиги против «Реала» (1:3).
Не думаю, что в первом тайме мы плохо себя проявили. Мы доминировали над «Реалом» – надо было использовать моменты. Во втором тайме они здорово играли. Мы были недостаточно агрессивны. Для победы в таких матчах нужен иной менталитет. Мы вышли с уважением к себе, но этого недостаточно. Я не перекладываю вину на футболистов. Я несу ответственность за поражение. Это мой промах.
Реал на кого-либо силы тратить не стал бы!!!
Реал на кого-либо силы тратить не стал бы!!!
Эх журналюги журналюги, лишь бы создать шум...
Нельзя же так
Эх журналюги журналюги, лишь бы создать шум...
Нельзя же так
Чего?))) Одна из самых лайтовых побед Реала над Барсой за последние лет 10.
Чисто на классе переиграли.
Доминировала Барса над Реалом в бытность когда Хави был игроком. Наверно с тех пор и запомнил.
Чего?))) Одна из самых лайтовых побед Реала над Барсой за последние лет 10.
Чисто на классе переиграли.
Доминировала Барса над Реалом в бытность когда Хави был игроком. Наверно с тех пор и запомнил.