Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение своей команды в матче Ла Лиги против «Реала» (1:3).

Не думаю, что в первом тайме мы плохо себя проявили. Мы доминировали над «Реалом» – надо было использовать моменты. Во втором тайме они здорово играли. Мы были недостаточно агрессивны. Для победы в таких матчах нужен иной менталитет. Мы вышли с уважением к себе, но этого недостаточно. Я не перекладываю вину на футболистов. Я несу ответственность за поражение. Это мой промах.