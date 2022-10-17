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Хави: «Мы доминировали над „Реалом“ – надо было использовать моменты»

вчера, 17:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение своей команды в матче Ла Лиги против «Реала» (1:3).

Не думаю, что в первом тайме мы плохо себя проявили. Мы доминировали над «Реалом» – надо было использовать моменты. Во втором тайме они здорово играли. Мы были недостаточно агрессивны. Для победы в таких матчах нужен иной менталитет. Мы вышли с уважением к себе, но этого недостаточно. Я не перекладываю вину на футболистов. Я несу ответственность за поражение. Это мой промах.

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 21:57
Эржан проснись...
амурец
амурец
вчера в 21:47
Шутник этот Хави
FenixSL
FenixSL
вчера в 21:22
это оказывается доминированием называется
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:19
Мдэ, че то Хави неудачный комментарий дал, я матч смотрел, за последние 7-8 сезонов не видел чтобы Реал так легко и на классе играл с Барсой, единственная доминация Барсы так это последние 10 минут, и то это доминацией назвать трудно, простт суматоха, желая сравнять счет
shur
shur
вчера в 19:03
"Я несу ответственность за поражение." Я бы добавил почетную ответственность,
Реал на кого-либо силы тратить не стал бы!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 18:49
Не смог посмотреть матч но судя по счету 2-0 в первом тайме то что именно они доминировали
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 18:31, ред.
Хави, в мире только один тренер умеет доминировать. Артета его фамилия
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 18:27
Может быть Хави смотрел другой матч. А может быть он просто про другой матч говорил, когда был игроком и фраза просто вырвана из контекста?
Эх журналюги журналюги, лишь бы создать шум...
Нельзя же так
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:09
Проиграли просто без шансов.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:05
Похоже он не смотрел матч, где он там увидел доминацию, непонятно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:50
Мы доминировали над «Реалом» – надо было использовать моменты.....

Чего?))) Одна из самых лайтовых побед Реала над Барсой за последние лет 10.
Чисто на классе переиграли.
Доминировала Барса над Реалом в бытность когда Хави был игроком. Наверно с тех пор и запомнил.
kvdy8vdu7xsv
kvdy8vdu7xsv
вчера в 17:49
Счёт на табло, если что
Futurista
Futurista
вчера в 17:46
Хави, Реал Барсу схавал...как то так)...
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