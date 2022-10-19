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ЭСК РФС оценила работу Карасёва на матче ЦСКА и «Спартака»

19 октября 2022, 19:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС оценила работу арбитра Сергея Карасева на матче РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой рассмотреть 5 эпизодов этой игры.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 29-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство атакующего игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева с игроком обороняющейся команды ЦСКА №19 Бахтиером Зайнутдиновым, по мнению всех членов комиссии, не выходило за рамки допустимых, которые судья позволял вести игрокам на протяжении матча, так как нападающий, почувствовав незначительный контакт со стороны соперника на спине, наклонился вперед и упал на газон неестественным образом, прекратив движение к мячу, преувеличивая последствия этого контакта.

По этим причинам комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации.

2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды ЦСКА №27 Роберто Мойзеса на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что оснований для вынесения предупреждения данному игроку в единоборстве за мяч с игроком команды «Спартак» №25 Данилой Пруцевым, тем более, второго предупреждения в матче, по мнению большинства членов комиссии, у судьи было явно недостаточно, так как контакт рукой с лицом соперника был неочевидным, игрок ЦСКА выставил руку вперед, видя приближающегося соперника, который сам по инерции наткнулся на эту руку.

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало остановить игру и назначить штрафной удар без вынесения дисциплинарных санкций.

3. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды ЦСКА №4 Виллиана на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил игры со стороны данного игрока в единоборстве с игроком команды «Спартак» №22 Михаилом Игнатовым, по мнению большинства членов комиссии, квалифицируется как фол по неосторожности, так как с его стороны не было акцентированного наступа на голеностоп соперника, не было безрассудности, а данное нарушение не привело к очевидному срыву перспективной атаки.

По этой причине комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу команды «Спартак» без вынесения дисциплинарных санкций ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

4. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды ЦСКА №4 Виллиана на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева в единоборстве с ним, по мнению всех членов комиссии, являлось фолом по неосторожности и не являлось очевидным срывом перспективной атаки, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара без вынесения дисциплинарных санкций.

5. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №72 Никиту Ермакова на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Спартак» №25 Данилой Пруцевым в данном пограничном эпизоде, по мнению большинства членов комиссии, угрожали безопасности соперника, так как после касания мяча вскользь этим игроком, он, продолжив движение ногой в направлении соперника, совершил контакт открытыми шипами в область выше голеностопа.

С учетом того, что было продавливание опорной ноги соперника, большинство комиссии считает, что в действиях игрока ЦСКА присутствовало применение чрезмерной силы, в связи с чем, судья должен был удалить его с поля за серьезное нарушение правил. ВАР должен был пригласить судью к монитору для просмотра этого инцидента.

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Все комментарии
pul
pul
вчера в 23:05
А я помню, когда Ахметов сбивал Соболева, его удалили в самом начале матча и тогда ЦСКА проиграл 1:0, Где логика? Для чего судьи постоянно вытаскивают этот недо клуб....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:42
Байкал-38.Байкал-38. 13 / 396

С одной большой разницей. Соболев - в начале игры и это сильно повлияло бы на результат, а Ермаков в самом конце, когда оставалось 5 мин.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:36
В этом вся суть Спартака. Раньше во времена Бескова, Логофета. Севидова, Рейнгольда, Черенкова такого и блико не было. Спартак был уважаем соперниками. А сейчас во времена Федуна, Заремы, Попова, Малежикова, Зеленова и прочей шушеры - Спартак превратился в.......... Не буду, чтобы не получить наказание.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 09:54
Решение судьи матча Карасёва НЕ удалять игроков ЦСКА было МОТИВИРОВАНО тем, что он не удалил игроков СпаМа промеса и Соболева. Вот и всё объяснение действий Карасёва. Но если для болельщиков и администрации СпаМа решение Карасёва по промесу и Соболеву верх судейского искусства, то решение по игрокам ЦСКА судейская профанация. Иначе бы они не стали кляузничать в ЭСК.
pomor45
pomor45
19 октября в 21:05, ред.
1. Если есть жалобы одной из сторон к качеству судейства, то следовало бы разобрать все спорные решения судьи на усмотрение ЭСК: в данной игре эпизоды с Промесом и Соболевым.
2. Всё-таки надо руководствоваться понятиями регламента и правил, а не рамками дозволенного, которые решил установить судья с туманной целью не портить игру, что очень любит делать Карасёв. В этой игре в установленных им рамках он простил Соболева, а затем для компенсации Ермакова. Этому новоявленному идолу всё больше и больше становится дозволенным то, что другим вменяется в вину.
Байкал-38.
Байкал-38.
19 октября в 20:34, ред.
Главное подать как можно больше жалоб, одна по любому пройдёт.
А как тут доказывали, что дельфина сбивали 100% и должны были пол команды армейцев удалять.
Но зато оправдывали своих.
Интересно эпизоды в пользу Спартака будут рассматривать?
Соболев так же как и Ермаков заслуживал удаления.
Izmar
Izmar
19 октября в 20:25
Сплошные двойные стандарты.
Zak11
Zak11 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 20:15
За Соболева сыграл тот факт, что нога была поднята у игрока ЦСКА. Не по опорной вроде как. Я не знаю как трактуется всё это в точности и правильно ли не удалять в такой ситуации. Говорю же, игра в плане судейства была сложна. Лично я с ничьей согласился - мне этого достаточно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Zak11 (раскрыть)
19 октября в 20:11
Ермаков не был удален не по ошибке, а только потому, что в первом тайме за аналогичный фол не был удален Соболев, хотя даже КБ Ловчев сказал, что была чистая красная. Так у нас судьи судят. "Ошибся" в пользу одной команды. потом для компенсации "ошибется" в пользу другой.
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 октября в 20:07
А чего Акинфей всё время визжит как тёлка резаная.
Zak11
Zak11
19 октября в 20:06
Ну и смысл был жалобу отправлять? Матч был сложный с точки зрения судейства, даже при той ошибке, что Ермаков не был удалён - Карасёв отсудил вполне себе
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 20:06
Вот у Ермакова была явно красная, а у Сроболева нет. Пора бы уже осознать, что удар в опорную ногу и навесу это разные вещи и караются по разному.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 октября в 20:02
    ДСА
    ДСА
    19 октября в 20:02
    Карась не парился и просто отдыхал.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 октября в 19:54
    Поскольку ЦСКА нк жаловались на судейство, то явная и очевидная красная Соболеву не рассматривалась. Промесу дрстаточно было жёлтой. Но эт о потому, что Карасев не видел этого
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 октября в 19:54
    Другого и не ожидалось. Серега нормально отсудил.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
    19 октября в 19:46
    7.Карраскаль встал практически сразу же после фола
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ drug01 (раскрыть)
    19 октября в 19:45
    чего следовало ожидать? тут сказано о том, что на поле было 12ть армейцев и 13тый погонял матом
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 октября в 19:44
    Получите, распишитесь, кони, невские, и это ещё смягчили, по факту жёстче можно было
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    19 октября в 19:44
    Зайнутдинов, как лиана обвил руками талию Соболя и это называется "незначительный контакт"? Нет, но я понимаю, что Гинер Глава финансового комитета РФС, что люди подневольные, но не до такой же степени!)).
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    19 октября в 19:39
    Судья всегда прав, но бывает, что ...
    Futurista
    Futurista
    19 октября в 19:28, ред.
    6. Федотов правильно матерился...
    Сп62
    Сп62
    19 октября в 19:26
    Рншения примем к сведению.
    drug01
    drug01
    19 октября в 19:24
    Это следовало ожидать
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