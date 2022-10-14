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Федотов считает, что Турбин ошибся в пользу «Урала» в игре с «Ростовом»

вчера, 23:26
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил несогласие с решением арбитра матча 13-го тура «Ростов» – «Урал» (1:2). На игре работал Евгений Турбин.

«45-я минута. Ошибается Евгений Турбин. Два игрока движутся к мячу на большой скорости. Игрок „Урала“ видит игрока „Ростова“ (Николай Комличенко первым играет в мяч) и на большой скорости летит в него с прямой ногой и открытыми шипами (попадает в колено) – 100%-я красная карточка. У игрока „Урала“ была возможность убрать ногу и избежать контакта. Правильное решение: красная карточка», – написал Федотов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:41
Карточка розовая, т.к. уфимец, хоть и с опозданием, но пытался убрать ногу согнув колено. Судья на то и человек, чтобы принимать субьективное решение. В футболе иначе не бывает и прийдётся с этим мириться.
kjumrv5ut2dv
kjumrv5ut2dv
сегодня в 06:52
Ничего зск вынесет свой вердикт...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:08
Попал по щиткам и по касательной. Чистая ЖК.
112910415
112910415
сегодня в 05:08
и правда, неоднозначный эпизод ..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:51
С дивана оно то лучше видней, товарисчь специалист пенсионер . Сам свои косяки забыл , а чужие обсуждать мастер .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:52
Не ошибается только тот, кто нечего не делает !
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:27
Мнения Федотова на схожие нарушения, произошедшие в разных матчах, часто очень сильно разняться.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:56, ред.
ВАРите денег побольше,и большему количеству, участвующих в этом процессе, лиц! Одни создают железяки-электроняки,другие клепают софтяки,вместо трёх судей матчи обслуживают три на поле,резервный судейка, делегаД РФС,"два честных паренька" у телеэкрана,куча обслуги системы..." а пуд как был,он так и есть-16 килограмм".
Все довольны-ПРОГРЕСС!!!
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:50
Если бы ошибся на матче Зенита или московских клубов, только и разговоров бы было о подкупе, закулисных играх и так далее. Но раз играли две провинциальные команды, то конечно это обычная судейская ошибка
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:46
Может он и прав
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:28
Бывает и судья ошибается.
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