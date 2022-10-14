Федотов считает, что Турбин ошибся в пользу «Урала» в игре с «Ростовом»

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вчера, 23:26

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил несогласие с решением арбитра матча 13-го тура «Ростов» – «Урал» (1:2). На игре работал Евгений Турбин.

«45-я минута. Ошибается Евгений Турбин. Два игрока движутся к мячу на большой скорости. Игрок „Урала“ видит игрока „Ростова“ (Николай Комличенко первым играет в мяч) и на большой скорости летит в него с прямой ногой и открытыми шипами (попадает в колено) – 100%-я красная карточка. У игрока „Урала“ была возможность убрать ногу и избежать контакта. Правильное решение: красная карточка», – написал Федотов.