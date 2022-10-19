ЭСК РФС: «Турбин правильно не назначил 2 пенальти в пользу „Ростова“»

Экспертно-судейская комиссия РФС прокомментировала работу арбитра Евгения Турбина в матче 13-го тура РПЛ «Ростов» – «Урал» (1:2).

«Ростов» попросил комиссию рассмотреть 5 эпизодов этой игры.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Урал» на 10-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Ростов» №77 Степан Мельников в единоборстве за позицию с игроком обороняющейся команды «Урал» №24 Егором Филипенко первым нарушал правила игры, очевидно задерживая своего соперника двумя руками, не давая ему возможности бороться за мяч.

Уже после этого защитник допустил случайный контакт с лицом нападающего при попытке вырваться из этой задержки. По мнению всех членов комиссии, судья должен был назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Урал».

2. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Ростов» на 17-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство игрока команды «Урал» №22 Мингияна Бевеева с игроком команды «Ростов» №77 Степаном Мельниковым в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот команды «Ростов», не выходило за рамки допустимых, так как данный игрок развернулся именно для того, чтобы двигаться к мячу, находящийся от него на игровом расстоянии, а игрок «Ростова» сам стал инициатором контакта, пытаясь также продвинуться мимо соперника.

ВАР правильно не стал вмешиваться, проверяя атакующую фазу при взятии ворот, ввиду отсутствия доказательств очевидной ошибки судьи при трактовке данного единоборства.

3. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Урал» №6 Сиссе Ибраиму на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступив в единоборство за мяч и игроком команды «Ростов» №27 Николаем Комличенко, опоздав сыграть в мяч, совершил контакт открытыми шипами в области подколенной чашечки соперника. Комиссия отмечает, что оба игрока рисковали в этом эпизоде, и в подобных ситуациях для правильной оценки эпизода важно, кто из игроков сыграет в мяч.

Учитывая высокую скорость вступления в единоборство, высокую интенсивность контакта и место контакта, что в совокупности дает основания говорить о применении чрезмерной силы, комиссия единогласно считает, что действия игрока команды «Урал» должны квалифицироваться как серьезное нарушение правил, за что судья должен был удалить данного игрока с поля.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Урал» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Урал» №24 Егор Филипенко в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Ростов» №27 Николаем Комличенко в собственной штрафной площади, прежде чем коснуться ноги соперника, сыграл в мяч, который поменял направление после этого и вышел за пределы поля за линию ворот.

Комиссия единогласно считает, что нарушения правил со стороны защитника не было, однако отмечает, что судье следовало назначить угловой удар в данной ситуации.

5. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Урал» №22 Бевеева Мингияна на 63-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Ростов» вступил в единоборство за мяч с игроком команды «Урал» №22 Мингияном Бивеевым в безрассудной манере, совершив грубый подкат в прыжке в направлении соперника, за что он абсолютно был наказан судьей предупреждением.

Наступ на ногу игрока «Ростова» со стороны игрока «Урала», по мнению всех членов комиссии, не являлся наказуемым, так как он являлся следствием этого подката, где игрок «Урала» пытался ставить ногу на газон естественным образом после игры в мяч, а нога соперника, совершившего грубый подкат, оказалась в этой же точке.