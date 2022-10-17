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ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам в матче с ЦСКА

вчера, 20:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в рамках ближайшего заседания рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам из матча РПЛ против ЦСКА (2:2). Ранее пресс-служба «красно-белых» сообщила о том, что клуб обратился в ЭСК РФС, не уточнив количество эпизодов, которые подлежат анализу. В службе коммуникаций РФС дали комментарий:

ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам. Будет изучен момент на 29-й минуте с неназначением пенальти, неудаление с поля имевших желтые карточки защитников ЦСКА Мойсеса (43-я минута) и Виллиана Роши (61-я и 78-я минуты), а также непоказ прямой красной карточки полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову (81-я минута).

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 11:06, ред.
Следите за своими костоломами, и удалений не будет.
А то летят шипами в спартаковцев, а потом плачутся, что им красные карточки показывают. Уж Ахметова не первый раз выгоняли с поля прямой КК, о чём тут говорить вообще?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:22
Да-да - помню. Тогда как раз Соболев симулировал чуть ли не перелом ноги, выпросив красную карточку. Или когда Зобнин корчился в муках изображая травму несовместимую с жизнью, после чего Гбамена удалили. Я же говорю - без красной и пенальти Спартаку никак ЦСКА не обыграть )))
makkie
makkie ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 09:08
Побеждали раньше же как-то ))
Или у тебя все победы Спартака в дерби с помощью судейских ошибок, а победы цска чистые как слеза младенца?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:49
Ну вам то тоже хотелось и пенальти, и красную. А то как Спартаку иначе ЦСКА победить? ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:46
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит 124 эпизода по красным карточкам по обращению ЦСКА.
И 163 эпизода по обращению Спартака.
Карасёв за всю свою карьеру столько красных карточек не показал...сколько требуют эти клубы.
Человек не видящий данный матч может подумать что там была не игра а сплошь месиво...игроки и про мячик забыли...калечили друг друга все 95 минут...включая перерыв...
Карасёву было не до карточек...самому бы выжить...в этом непревзойдённом по жестокости поединке....такие трансляции не то что смотреть...по радио слушать жутко...мурашки по коже...
makkie
makkie ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 22:28
Вот пусть цска и обращается по этим эпизодам.
Обе жёлтые показаны по делу, а ваши хотелки красных... ну это ваши хотелки сейчас)
oFANATo
oFANATo ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 21:20
А по красным карточкам Промесу и Соболеву в спартаке скромно умолчали ...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:17
Пошла вода горячая...
Ждём ответ от ЦСКА.
tigrok
tigrok ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:16
По поводу неудаления Промеса. Вспоминаем эпизод "Шелия - Соболев". Прецедент создан. Это не КК. Тема закрыта. По поводу неудаления Соболева. Нога Роши не в упоре. Открытых шипов не было. Тема закрыта.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 20:56
А по красным Промесу и Соболеву будет что-нибудь?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:55
Роша толкнул Промеса, Промес ответил - вот вам и "последовательность событий", только вот вы эту последовательность не замечаете!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 20:51
А чо же спартак по своим эпизодам не обратился? С прыжком Соболева, в прошлом году за меньше Ахметова удалили, я уж не говорю про чистое неспортивное поведение Промеса...
Boricku
Boricku
вчера в 20:48
Фэйр плэй должен восторжествовать.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:34
Будет за что-я поддержу! Но ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ тоже имеет значение,а не только "РАЗМЕР АРМИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ "Спартака".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:32
Вроде нет Леонида Федуна
с Заремой вместе взятых,
но не меняется нихрена
в стане "друзей заклятых".
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:30
Это твои хотелки ))
А давай перед началом матча удалять половину игроков соперника цска?
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:26
Неистребимый спартаковский дух.
andromend
andromend
вчера в 20:26
Вот он,"дух" спартаковский.
pomor45
pomor45
вчера в 20:25
Карасёв в этом матче проявил себя не арбитром, а плохим регулировщиком движения. Надо бы ему провести месячишко в ФНЛ. Не должно быть в судейском корпусе идолов.
drug01
drug01
вчера в 20:23
Продолжается старая песня Спартака! Любой тренер у них прокурор
pomor45
pomor45 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:23
Правильно. В конце концов, надо судить строго по правилам, а не регулировать игру.
adekvat
adekvat
вчера в 20:19
Вроде Заремы уже нет, а теория заговора против Спартака все витает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:17
Во всём виноват карась, ему надо было сразу удалить негра а следом через несколько минут дельфина и тогда было бы всё справедливо.
Гость
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