ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам в матче с ЦСКА

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вчера, 20:10

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) в рамках ближайшего заседания рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам из матча РПЛ против ЦСКА (2:2). Ранее пресс-служба «красно-белых» сообщила о том, что клуб обратился в ЭСК РФС , не уточнив количество эпизодов, которые подлежат анализу. В службе коммуникаций РФС дали комментарий: