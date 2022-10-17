ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в рамках ближайшего заседания рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам из матча РПЛ против ЦСКА (2:2). Ранее пресс-служба «красно-белых» сообщила о том, что клуб обратился в ЭСК РФС, не уточнив количество эпизодов, которые подлежат анализу. В службе коммуникаций РФС дали комментарий:
ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам. Будет изучен момент на 29-й минуте с неназначением пенальти, неудаление с поля имевших желтые карточки защитников ЦСКА Мойсеса (43-я минута) и Виллиана Роши (61-я и 78-я минуты), а также непоказ прямой красной карточки полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову (81-я минута).
А то летят шипами в спартаковцев, а потом плачутся, что им красные карточки показывают. Уж Ахметова не первый раз выгоняли с поля прямой КК, о чём тут говорить вообще?
А то летят шипами в спартаковцев, а потом плачутся, что им красные карточки показывают. Уж Ахметова не первый раз выгоняли с поля прямой КК, о чём тут говорить вообще?
Или у тебя все победы Спартака в дерби с помощью судейских ошибок, а победы цска чистые как слеза младенца?
Или у тебя все победы Спартака в дерби с помощью судейских ошибок, а победы цска чистые как слеза младенца?
И 163 эпизода по обращению Спартака.
Карасёв за всю свою карьеру столько красных карточек не показал...сколько требуют эти клубы.
Человек не видящий данный матч может подумать что там была не игра а сплошь месиво...игроки и про мячик забыли...калечили друг друга все 95 минут...включая перерыв...
Карасёву было не до карточек...самому бы выжить...в этом непревзойдённом по жестокости поединке....такие трансляции не то что смотреть...по радио слушать жутко...мурашки по коже...
И 163 эпизода по обращению Спартака.
Карасёв за всю свою карьеру столько красных карточек не показал...сколько требуют эти клубы.
Человек не видящий данный матч может подумать что там была не игра а сплошь месиво...игроки и про мячик забыли...калечили друг друга все 95 минут...включая перерыв...
Карасёву было не до карточек...самому бы выжить...в этом непревзойдённом по жестокости поединке....такие трансляции не то что смотреть...по радио слушать жутко...мурашки по коже...
Обе жёлтые показаны по делу, а ваши хотелки красных... ну это ваши хотелки сейчас)
Обе жёлтые показаны по делу, а ваши хотелки красных... ну это ваши хотелки сейчас)
Ждём ответ от ЦСКА.
Ждём ответ от ЦСКА.
с Заремой вместе взятых,
но не меняется нихрена
в стане "друзей заклятых".
с Заремой вместе взятых,
но не меняется нихрена
в стане "друзей заклятых".
А давай перед началом матча удалять половину игроков соперника цска?
А давай перед началом матча удалять половину игроков соперника цска?